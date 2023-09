Cumu evità di diventà sovraccaricatu in Starfield

Starfield, l'ultimu RPG di Bethesda, hè un ghjocu massivu pienu di quests, scontri alieni, è una mansa di articuli da cullà. Hè facilitu per esse purtatu è ritruvà sopravviventi cù troppu junk, facendu difficiuli di spustà liberamente in u ghjocu. Tuttavia, cù uni pochi di cunsiglii è trucchi, pudete evitari sta situazione frustrante.

Prima, fucalizza nantu à u nivellu di a vostra capacità di trasportu. Aumentà e stats chì vi permettenu di portà più pesu senza esse sovraccaricatu. Questu serà utile in tuttu u vostru viaghju è risparmià u tempu à longu andà. Inoltre, verificate regularmente u vostru inventariu per articuli pesanti chì occupanu spaziu innecessariu. Ordine u vostru inventariu per pesu è sbarazzate di qualsiasi articuli chì vi pesanu.

Un culprit cumuni di l'overencumbrance hè i pezzi di nave. Ancu se questi articuli sò utili per riparà a vostra nave durante u cummattimentu, pesanu 10 kg ognunu. Assicuratevi di cuntrollà duie volte u vostru inventariu è almacenà questi articuli voluminu nantu à a vostra nave piuttostu cà di purtalli intornu.

Quandu si tratta di l'arme, sceglite uni pochi di preferiti è vende o guardà u restu. Questu vi aiuterà à spicializà e vostre cumpetenze, à portà menu munizioni è à evità di gestisce numerosi armi in una volta. Mantene l'articuli eccessivi in ​​a stiva di a vostra nave per liberà spaziu in u vostru inventariu. Aduprate a hotkey furnita da Bethesda per mandà rapidamente risorse è oggetti di valore à a vostra nave.

Mantene un ochju per i vestiti spaziali chì furnisce un almacenamentu extra. Questi ponu aumentà significativamente a vostra capacità di trasportu è aiutanu à allevà a carica di l'articuli eccessivi. Sì avete un cumpagnu in u ghjocu, utilizate u so spaziu d'inventariu per alleggerà a vostra carica.

Infine, se vi trovate sempre sovraccarico, cunzidira l'usu di chems o booze per rinfurzà temporaneamente a vostra capacità di trasportu. Questi articuli furniscenu una suluzione tempurale è deve esse usatu sparingly.

Seguendu sti cunsiglii, pudete gestisce in modu efficace u vostru inventariu in Starfield è evità di esse sovraccaricatu. Prufittate u vostru viaghju attraversu u vastu RPG di u mondu apertu di Bethesda!

