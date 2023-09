U novu prugramma di residenza di moda digitale dà forza à l'artisti in l'ecosistema Web3

U prugramma inaugurale di Residenza di Moda Digitale, creatu da Draup, Vertical, and Lens Protocol, hà annunziatu i so primi 26 candidati vincitori. U prugramma hà l'obiettivu di responsabilizà i disegnatori digitali esistenti è i novi ghjunti da furnisce una furmazione gratuita in un cursu di sei settimane. I workshop copre diversi temi, cumprese l'evoluzione di a moda digitale, a creazione di tessili digitale, a realtà aumentata (AR) è i ghjoculi. À a fine di u prugramma, i residenti anu da travaglià nantu à un prughjettu finali per esse mostratu in uttrovi.

Vertical, un curatore d'arte è cunsulenza basatu in blockchain, hà avutu prima allughjatu attelli ligati à Web3 è l'arte, ma hè avà focu annantu à a moda digitale per a prima volta. U fundatore è CEO Micol Ap spiega chì parechji artisti è creatori chì entranu in u spaziu luttanu per navigà a tecnulugia è incorpore in a so pratica. Per quessa, anu decisu di creà un prugramma apposta per a moda digitale.

L'imprese chì investenu in questi artisti capiscenu chì u so successu hè cruciale per u futuru di l'industria. Per esempiu, Epic Games, u pruprietariu di Fortnite, hà un fondu per premià i creatori di talentu. Syky è Adidas anu ancu arrangiamenti in u locu per generà rivenuti da a vendita di moda digitale creata da i so artisti. Questi investimenti ùn solu facenu più faciule cumprà è portà a moda digitale, ma cuntribuiscenu ancu à a so accettazione più larga.

U prugramma ùn solu furnisce furmazione, ma prumove ancu un sensu di cumunità trà i participanti. Ap enfatiza l'impurtanza di u sustegnu quandu u mondu hè criticu di ciò chì facenu. L'obiettivu hè di inspirà è elevà l'artisti in l'ecosistema Web3, induve cuncetti cum'è u metaversu è Web3 anu vistu un calatu di u sentimentu publicu. Educà è empowering artisti, queste cumpagnie travaglianu attivamente per purtà a moda digitale à u mainstream.

