Sony pò liberà l'edizione completa Horizon Forbidden West

Si dice chì Sony hà da travaglià nantu à una Edizione Completa Horizon Forbidden West, secondu una lista di u cunsigliu di valutazione di Singapore. Si dice chì a compilazione include u ghjocu di avventura originale, Horizon Forbidden West, è ancu a so espansione Burning Shores. E piattaforme per questa edizione ùn sò micca state citate in a lista, ma hè prevista per esse dispunibule nantu à PlayStation 5, postu chì l'espansione Burning Shores era esclusiva di quella cunsola.

Rilasciatu in ferraghju 2022, Horizon Forbidden West hà ricevutu grandi elogi da i critichi. A rivista di IGN hà attribuitu à u ghjocu un 9/10, descrivendu cum'è "una cumminazione trionfante di cumbattimentu avvincente, criatura di primu livellu è cuncepimentu di caratteru, è un mondu apertu captivante". L'espansione Burning Shores, chì hè stata lanciata in April 2023, hè stata ancu ricevuta positivamente cù una valutazione 8/10 da IGN.

Mentre Sony ùn hà micca ancu cummentatu nantu à l'Edizione Completa, vale a pena nutà chì a cumpagnia hà sviluppatu gradualmente a so presenza nantu à a piattaforma PC. In 2020, Sony hà purtatu Horizon Zero Dawn à PC, trè anni dopu a so liberazione iniziale nantu à a PlayStation 4. Questu hà marcatu un cambiamentu significativu in a strategia di Sony, postu chì a cumpagnia avia prima fucalizza nantu à l'exclusività di a consola.

U CEO di PlayStation, Jim Ryan, hà indicatu chì Sony ùn hà micca pensatu à liberà e versioni per PC di i so ghjochi in u stessu ghjornu chì a so cunsola lancia. Tuttavia, hà ricunnisciutu u successu di portà i ghjoculi à PC uni pochi anni dopu a so liberazione iniziale. U capu di Xbox, Phil Spencer, hà criticatu u calendariu di liberazione per PC di Sony, mettendu in risaltu l'approcciu di Xbox di versioni simultanee in PC, cunsola è piattaforme cloud.

A ora, Sony ùn hà micca fattu un annunziu ufficiale in quantu à l'Edizione Completa Horizon Forbidden West, ma i fan aspittàvanu ansiosi di più dettagli.

Fonti:

- VGC (senza URL)

- IGN (senza URL)