L'Honor 90 5G hà da esse lanciatu in India in settembre

L'Honor 90 5G, uriginale liberatu in Cina in maghju, hè tutta pronta per fà a so strada à u mercatu indianu. HTech India, a cumpagnia rispunsevuli di vende u telefunu in India, hà cunfirmatu e specificazioni chjave di a variante indiana. Cum'è a so controparte cinese, a variante indiana serà alimentata da un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 è hà una batteria 5,000mAh cù supportu di carica rapida 66W.

A pagina ufficiale di u produttu di l'Honor 90 5G nantu à u situ web indianu revela altri dettagli impurtanti. U telefunu serà dispunibule in diverse opzioni di culore cumprese Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black è Peacock Blue. Un microsite Amazon per a variante indiana di u telefunu suggerisce chì offre diverse cunfigurazioni di RAM è di almacenamento, chì varieghja da 8GB + 256GB à 12GB + 512GB, cù l'opzione di espansione a vRAM da 7GB.

A variante Honor 90 5G India correrà nantu à Magic OS 7.1, basatu annantu à Android 13. Hè un display AMOLED di 6.7-inch cù una risoluzione di 1.5K è una freccia di rinfrescante finu à 120Hz.

U telefunu hè dotatu di una tripla camera posteriore, cunstituita da un sensor primariu di 200 megapixel cù supportu Honor Image Engine, una lente ultra-grandangolu di 12 megapixel, è una lente macro di 2 megapixel. A camera frontale, situata in un slot di perforazione centratu, vanta un sensore di 50 megapixel.

L'alimentazione di u dispusitivu hè una batteria di 5,000 mAh chì supporta a carica rapida di 66W via un portu USB Type-C. Honor dichjara chì u telefunu pò eseguisce 20 ore di video lucali 720p, offrendu prestazioni à longu andà. In termini di cunnessione, l'Honor 90 5G supporta 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2, NFC è GPS.

U prezzu previstu di l'Honor 90 5G in India hè di circa Rs. 35,000 XNUMX.

Fonti: HTech India, Amazon, Honor India

Nota: Nisun URL hè statu furnitu per e fonti.