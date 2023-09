Hong Kong Espande Teste per u Yuan Digitale Chine

Hong Kong hè intrutu in a seconda fase di teste tecniche per u yuan digitale di a Cina, cù a prova avà includendu più banche di Hong Kong. L'Autorità Monetaria di Hong Kong (HKMA) è u Bancu Populare Cinese anu cumpletu teste tecniche iniziali per i pagamenti transfrontieri cù u yuan digitale in Hong Kong. A seconda fase di a prova hè attualmente in corso, chì implica più banche di Hong Kong è teste a funzione di ricaricamentu di u portafogliu digitale di yuan attraversu u Sistema di Pagamentu Faster (FPS).

L'FPS, introduttu da l'HKMA in 2018, facilita i pagamenti transbancari in dollari di Hong Kong o yuan cinese utilizendu u numeru di telefuninu o l'indirizzu email di u destinatariu. In u sicondu trimestre di questu annu, l'FPS hà trattatu circa HK $ 1 miliardi di pagamenti in dollari di Hong Kong, riflettendu un aumentu significativu da u listessu periodu di l'annu passatu.

U yuan digitale, cunnisciutu ancu e-CNY, hè previstu di furnisce una opzione sicura è còmuda per u cunsumu transfrontaliero di vendita in Hong Kong è in Cina. U scopu di rinfurzà l'efficienza di i servizii di pagamentu transfruntier è prumove a connettività in a Greater Bay Area di Guangdong, Hong Kong è Macao.

Questa espansione di teste di yuan digitale in Hong Kong allinea cù i sforzi di a Cina per guidà in u sviluppu di una valuta digitale di a Banca Centrale (CBDC). U paese hà digià lanciatu piloti di prova di u so CBDC in diverse pruvince, cù milioni di persone chì participanu à e prucessi. Da avà, 11 paesi anu lanciatu cumplettamente i so CBDC, cumprese Cina, Bahamas, Nigeria, Anguilla, Giamaica è sette paesi di i Caraibi orientali.

Inoltre, Hong Kong hà u scopu di stabilisce cum'è un centru di criptu maiò è hà introduttu una nova legislazione per prumove u sviluppu di Web3 è cripto muniti. Sutta sta legislazione, l'investitori retail in Hong Kong ponu scambià specifichi "tokens à grande capitalizazione" in scambii licenziati, sottumessi à salvaguardi cum'è teste di cunniscenza, profili di risicu è limiti di esposizione. A Cummissione di Securities and Futures (SFC) di Hong Kong hè attivamente cuncede licenze à i scambii chì rispettanu u so regime di licenze criptu.

A recente licenza di appruvazioni in principiu (AIP) cuncessa à SEBA Bank da u SFC permette à u bancu di impegnà in una serie di attività regulate, cumpresu l'affari in securities è i prudutti virtuali di l'assi. Inoltre, u scambiu di criptu OKX hè attualmente in a tappa finale di ottene una Licenza di Prestatore di Serviziu di Asset Virtuale (VASP) in Hong Kong.

Definizione:

- Yuan digitale: a valuta digitale di a Banca Centrale di a Cina (CBDC), cunnisciuta ancu com'è e-CNY.

- Sistema di Pagamentu Faster (FPS): Un sistema introduttu da l'HKMA chì facilita i pagamenti transbancari in dollari di Hong Kong o yuan cinese.

- Moneta Digitale di a Banca Centrale (CBDC): Una forma digitale di a valuta fiat di un paese chì hè emessa è regulata da u so bancu cintrali.

- Web3: Si riferisce à a terza fase di l'internet, induve l'applicazioni descentralizate è a tecnulugia blockchain ghjucanu un rolu significativu.

Fonti:

