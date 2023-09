HMD Global annuncia l'espansione di u Portfolio di Smartphone

HMD Global, a cumpagnia finlandese indipendente daretu à a marca Nokia, hà da espansione a so cartera di smartphones cù l'intruduzioni di telefoni sottu a so propria marca HMD. Questu annunziu hè statu fattu da Jean-François Baril, u cofundatore, presidente è CEO di HMD Global.

Sicondu Baril, i dui telefoni HMD è Nokia coesisteranu, è i clienti ponu aspittà una cullaburazione "cù novi partenarii eccitanti". HMD Global s'hè posizionatu cum'è u fabricatore di smartphone 5G in più rapida crescita è un capu di sustenibilità cù i so dispositi Nokia reparabili.

Cù questi rializazioni sottu u so cinturione, HMD Global hè avà prontu à entre in u mercatu indipindentamente è creà un novu mondu per e telecomunicazioni focu annantu à i bisogni di i cunsumatori. A cumpagnia hè orgogliosa di esse una di e più grandi cumpagnie di smartphone in Europa è pensa à furnisce i dispositi mobili di alta qualità è assequibili à i cunsumatori in u mondu.

Ancu s'ellu ùn hè statu furnitu micca dettagli specifichi o cronologia in l'annunziu, hè previstu chì HMD Global revelarà più infurmazioni prestu.

