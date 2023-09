Un spyware ligatu à a ditta israeliana NSO sfrutta un difettu in i dispositi Apple

I ricercatori di u gruppu di vigilanza digitale Citizen Lab anu scupertu spyware chì credenu chì hè cunnessu à a cumpagnia israeliana NSO è sfrutta un difettu novu scupertu in i dispositi Apple. U spyware, cunnisciutu cum'è Pegasus, hè statu trovu nant'à u dispusitivu Apple di un impiigatu da un gruppu sucità civile basatu in Washington. Citizen Lab hà dichjaratu chì questu incidente mette in risaltu u rolu impurtante chì a sucità civile ghjoca in a rilevazione di attacchi cibernetici sofisticati.

I dettagli specifichi riguardanti l'individuu è l'urganizazione affettati ùn sò micca stati divulgati. Tuttavia, u difettu in quistioni pò cumprumissu iPhones corsa l 'ùltima versione di iOS (16.6) senza alcuna interazzione da a vittima. In u risultatu di i risultati di Citizen Lab, Apple hà publicatu novi aghjurnamenti per affruntà e vulnerabilità.

Un portavoce di l'NSO ùn hà micca furnitu un cumentu immediatu nantu à a ricerca realizata da Citizen Lab. Vale a pena nutà chì NSO hà affruntatu u scrutinu è hè stata lista negra da u guvernu di i Stati Uniti dapoi u 2021 per via di presunti abusi, cumprese a vigilazione di i funzionari di u guvernu è i ghjurnalisti.

In risposta à a scuperta, Citizen Lab hà urigatu à l'utilizatori à aghjurnà i so dispositi Apple per pruteggiri contra i pussibuli brevi di sicurezza. Apple hà cunfirmatu l'esistenza di u difettu è hà incuraghjitu i so clienti à installà l'ultime aghjurnamenti di u software.

Mentre chì questu incidente suscita preoccupazioni per a sicurità di i dispositi Apple, mette in risaltu ancu l'impurtanza di a cullaburazione cuntinua trà i ricercatori di cibersecurità è l'imprese tecnologiche. Tali partenariati ponu aiutà à identificà è indirizzà e vulnerabilità prima ch'elli ponu esse sfruttati da attori maliziusi.

Fonti:

- Citizen Lab: Gruppu Digital Watchdog

– NSO: Firma Israeliana Specializzata in Spyware

- Apple: Cumpagnia di Tecnulugia è Produttore di Dispositivi