U prossimu avvenimentu di lanciamentu di l'iPhone d'Apple è u so impattu potenziale nantu à u rendiment di l'azzioni

Apple hà da svelà u so ultimu mudellu d'iPhone, l'iPhone 15, in u so avvenimentu di lanciamentu assai attesu, "Wonderlust". Stòricamente, l'azzioni di Apple tende à superà in i sei mesi dopu à un lanciu di l'iPhone. In ogni casu, in unu à trè mesi dopu à l'eventu, u stock si move in linea cù u mercatu, secondu l'analista Morgan Stanley Erik Woodring. Malgradu sta tendenza pusitiva, l'azzioni di Apple hà affruntatu sfide in l'ultime sessioni per via di i rapporti di a Cina chì pruibiscenu l'usu di l'iPhone in l'agenzii di u guvernu è l'imprese statali. Queste sfide, inseme cù un sfondate macroeconomicu più debule è u rallentamentu di a spesa di i cunsumatori, anu cuntribuitu à una calata di 4.4% in l'azzioni di Apple stu mese.

L'analisti stanu attente à qualsiasi impattu nantu à a dumanda da i potenziali aumenti di prezzu per i mudelli iPhone 15 Pro. L'analista di Barclays, Tim Long, predice chì ci saranu venti contrari à l'unità vendute, in particulare per via di l'aumentu di i prezzi di vendita medii contr'à un clima ecunomicu generale più debule. L'aspettattivi di Wall Street per l'iPhone di questu annu includenu aghjurnamenti minori cum'è un processore internu rinfrescatu, un quadru, porti USB-C, è una camera potenzialmente aghjurnata, batteria è processore per i mudelli Pro. L'Apple Watch hè ancu previstu di riceve una batteria mejorata è novi culori di banda.

Cù a pussibilità di l'aumentu di i prezzi per i mudelli Pro, certi analisti anticipanu un impulsu in l'estimazioni di i rivenuti di l'iPhone. Angelo Zino di CFRA suggerisce chì l'aumentu di i prezzi puderia aumentà l'estimazioni di i rivenuti da 6% à 8%. Malgradu a speculazione annantu à l'aumentu di u prezzu potenziale è a mancanza di un fattore "wow" in u lanciu di u produttu di quist'annu, a qualità di custruzzione consistente d'Apple, l'aghjurnamenti di u software è l'aumentu di a quota di mercatu sò stati ricunnisciuti da l'analista cum'è fattori cuntributori pusitivi.

Quandu si cunsidereghja l'impattu annantu à l'azzioni di Apple, hè impurtante nutà chì i tendenzi storichi suggerenu un periodu potenzalmentu più debule in avanti, cù nutizie recenti fora di a Cina è segni di ammorbidisce a spesa di i cunsumatori. Woodring di Morgan Stanley indica chì l'avvenimenti di lanciamentu d'Apple spessu risultatu in un scenariu di "vendita di nutizie", cù l'azzioni sottumessi da circa 15 punti di basa à u ghjornu di u lanciu è chì restanu in linea cù u mercatu in i seguenti unu à trè mesi. Tuttavia, i dati passati mostranu ancu chì l'azzioni di Apple anu superatu u mercatu di quasi 14% in media in i trè mesi chì precedenu un lanciu, è da quasi 19% in i sei mesi prima. Questu indica chì mentre ci pò esse un rendimentu più debule à cortu termine, l'investituri chì mantenenu puderanu vede l'azzioni supranate da 8% in media in i sei mesi dopu l'avvenimentu.

In u futuru, Wall Street vede una prospettiva pusitiva à longu andà per l'azzioni di Apple, ma puderia piglià u tempu per questi venti di coda per materializà. Hè essenziale per cunsiderà l'impattu potenziale di l'estimi bassi è l'aspettattivi di spedizioni flat nantu à u rendiment di stock di questu annu. Mentre a valutazione di l'azzioni di Apple resta elevata paragunata à i livelli storici, ci sò fattori cum'è a dumanda pent-up è facili paraguni annu à annu chì ponenu Apple per un rendimentu superiore in u novu annu.

