Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme cum'è Johnny Cage

U assai attesu Mortal Kombat 1 hè prestu per esse liberatu, è una di e rivelazioni più eccitanti hè stata l'inclusione di l'attore è artista marziale Jean-Claude Van Damme cum'è u caratteru Johnny Cage. L'implicazione di Van Damme in u ghjocu hè particularmente significativa perchè hà ghjucatu un rolu chjave in a creazione di Mortal Kombat stessu.

Quandu i sviluppatori, Ed Boon è John Tobias, travagliavanu per Midway, avianu inizialmente avvicinu à Van Damme per star in un ghjocu arcade. Tuttavia, l'attore hà rifiutatu l'offerta, chì hà purtatu à Boon è Tobias à sviluppà u so propiu prughjettu di ghjocu di cummattimentu originale invece. Sta decisione ultimamente hà risultatu in a nascita di Mortal Kombat.

Avà, in una recente apparizione in u talk show Hot Ones, Ed Boon hà svelatu u primu sguardu à Van Damme cum'è Johnny Cage. Duranti l'entrevista, Boon hà discututu a storia di l'attore cù a franchise mentre suffrava u calore di un'ala calda di 71,000 XNUMX unità Scoville. Boon hà revelatu ch'elli avianu fattu parechji tentativi per impegnà Van Damme in u passatu, ma sta volta anu battutu l'oru è hà sappiutu assicurà a so participazione.

In u snippet di Van Damme cum'è Cage, u vedemu chì si prepara à cumbatte una altra versione di Johnny Cage in a so casa di Hollywood. U vestitu ricorda i tempi più ghjovani di Van Damme, in particulare i so roli in Bloodsport è Kickboxer, cù u vestitu emblematicu custituitu da una cintura, pantofole è pantaloncini spandex.

Mortal Kombat 1 presenta ancu altre facce famose famose, cumprese Megan Fox cum'è Nitara, John Cena cum'è Peacemaker, Antony Starr cum'è Homelander, è JK Simmons cum'è voce di Omni-Man. Questi caratteri sò parte di u primu Kombat Pack di u ghjocu.

I fans aspettanu ansiosamente a liberazione di Mortal Kombat 1, chì deve esse lanciatu u 19 di settembre per Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, è Xbox Series X. L'accessu anticipatu hè dispunibule per cinque ghjorni attraversu l'Edizione Premium, chì include u ghjocu. , u primu Kombat Pack, è a pelle di Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

Fonti: [Articulu Fonte]