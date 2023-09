L'Azionisti di Apple speranu per u lanciu di l'iPhone 15 in mezzo di preoccupazioni in Cina

Cù l'avvenimentu annuale di lanciamentu di u produttu di settembre d'Apple à pocu pressu, l'investitori aspettanu ansiosamente l'inaugurazione di l'iPhone 15 assai anticipatu. In ogni casu, e preoccupazioni annantu à a Cina anu sbulicatu l'ombra nantu à l'azzioni di u giant tecnologicu in l'ultimi ghjorni. I rapporti di una pruibizione potenziale di l'impiegati di u guvernu chì utilizanu iPhones è altri dispositi di marca straniera à u travagliu in Pechino anu causatu una certa incertezza.

Malgradu queste preoccupazioni, l'azzioni d'Apple avianu fattu bè prima di e nutizie da a Cina. Dopu un brevi successu nantu à i profitti trimestrali in Aostu, l'azzioni hà aumentatu più di 9% in e settimane chì anu prima di u 5 di settembre. Stòricamente, u periodu chì porta à l'avvenimentu annuale di produttu d'Apple hè statu rialzista per l'azzioni di a cumpagnia, in particulare da 2016 quandu Apple hà cuminciatu à superà l'S&P 500.

Fighjendu u rendiment di Apple in l'anni precedenti, vedemu un record mistu. In u 2016, a borsa hà cumerciatu pianu prima di saltà quasi 7% dopu à l'avvenimentu media. In u 2017, l'azzioni anu diminuitu prima di vultà per finisce l'annu. Tuttavia, 2018 hà vistu un calatu dopu à l'avvenimentu, mentre chì 2019 è 2020 anu sperimentatu guadagni significativi. In u 2021, u stock hè diminuitu prima di rallye dopu à l'avvenimentu, è in u 2022, hè cascatu in seguitu.

U lanciu di u produttu di quist'annu, chjamatu "Wonderlust", hà da include una presentazione da u CEO Tim Cook da a sede di Apple in Cupertino, California. A nutizia recente in quantu à a pruibizione potenziale di l'usu di l'iPhone da l'impiegati di u guvernu cinese hà solu aumentatu l'anticipazione per l'avvenimentu.

Mentre l'azzioni di Apple hà patitu perdite a settimana passata, parechji analisti vedenu a vendita cum'è eccessiva. Wedbush Securities, per esempiu, crede chì i guadagni di a parte di Apple in u mercatu di i telefoni smartphones cinese superanu l'impattu potenziale di una prohibizione di u guvernu. Goldman Sachs stima chì una tale prohibizione affettarebbe circa 7.5% di a pupulazione impiegata in Cina è avè un impattu di l'1% nantu à i rivenuti di Apple.

Jim Cramer, un investitore prominente, cuntinueghja à mantene a so visione ottimista nantu à Apple, affirmannu chì i cunsumatori chinesi anu sempre cumprà prudutti Apple. Malgradu e preoccupazioni per a Cina, l'azionisti di Apple restanu speranti per u lanciu di l'iPhone 15 è aspettanu ansiosu l'annunziu.

