"Jean-Claude Van Damme debutta cum'è Johnny Cage in Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 hà da vede un cast eccitante di celebrità, cumprese JK Simmons, John Cena è Megan Fox. In ogni casu, unu di l'aghjunzioni più notevuli à u ghjocu hè a stella d'azzione di l'anni 80 Jean-Claude Van Damme, chì face un cameo cum'è Johnny Cage. U co-creatore di a serie, Ed Boon, hà spartutu a somiglianza in u ghjocu di Van Damme in linea, revelendu l'aspettu di u so caratteru.

In una mossa di marketing interessante, Boon hè apparsu recentemente in u spettaculu YouTube "Hot Ones" ospitatu da First We Feast. Durante a so apparizione di 14 minuti, Boon hà discututu Mortal Kombat 1 è a storia di a serie mentre provava diverse salsi piccanti cù ali di pollo. U video hà ancu mostratu alcuni filmati di ghjocu, cumprese un breve sguardu di u caratteru di Van Damme à a marca 5:52. In u clip, Van Damme pompa l'aria, flips l'acellu, è porta una somiglianza impressiunante cù u so più ghjovanu.

Boon hà ancu spartutu una storia intrigante nantu à cumu l'implicazione di Van Damme in Mortal Kombat 1 porta a serie in u circondu tutale. Hà revelatu chì u ghjocu hè urigginatu da i tentativi falluti di NetherRealm Studios di creà un ghjocu centratu intornu à Jean-Claude Van Damme circa 30 anni fà. Malgradu a resistenza iniziale di Van Damme, a squadra hà finalmente riesciutu à assicurà a so participazione, creendu un momentu eccitante per a squadra di sviluppu.

Van Damme cum'è Johnny Cage farà parte di u Kombat Pack DLC di Mortal Kombat 1, u ghjornu di u lanciu, liberatu u 19 di settembre per PlayStation 5, Xbox Series X / S, Switch è PC.

