A Graduate School of Education di l'Università di Harvard hà da apre u Center for Digital Thriving u mese prossimu, un centru di ricerca chì investigherà u benessere digitale di l'adulescenti. U centru cullaburerà cù università, prufessiunali di salute mentale, educatori è famiglie per fà ricerche è acquistà insights in l'impattu di a tecnulugia nantu à u benessere psicologicu è emutivu di l'adulescenti.

Unu di l'ugettivi principali di u centru hè di capisce i sfidi è l'opportunità chì a tecnulugia presenta à i ghjovani. I circadori anu u scopu di spiegà cumu l'usu di i dispositi è e piattaforme digitali influenza diversi aspetti di a vita di l'adulescenti, cumprese a so salute mentale, e relazioni suciali è u rendimentu accademicu.

Studiendu l'abitudini digitale di l'adulescenti, u centru spera di identificà strategie è intervenzioni chì ponu prumove un benessiri digitale pusitivu. Questu puderia implicà l'educazione di genitori, educatori è adulescenti stessi nantu à abitudini digitali sani, è ancu di sviluppà strumenti è risorse chì ponu rinfurzà e so sperienze in linea.

I risultati di a ricerca di u centru seranu preziosi micca solu per i genitori è l'educatori, ma ancu per i decisori pulitichi è l'imprese tecnologiche. Fornirà insights basati nantu à l'evidenza nantu à l'effetti di a tecnulugia nantu à l'adulescenti è aiutà à informà u sviluppu di pulitiche è linee guida chì prumove l'usu rispunsevule è benefica di e plataforme digitale.

In generale, u Center for Digital Thriving in l'Università di Harvard hà per scopu di colma a distanza trà a ricerca è a pratica in u campu di u benessiri digitale. Cunducendu una ricerca rigurosa è impegnendu cù diversi stakeholders, cerca di creà una megliu comprensione di a relazione cumplessa trà l'adulescenti è a tecnulugia è cuntribuisce à u sviluppu di strategie chì rinfurzà u so benessiri in l'era digitale.

