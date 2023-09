Preview hands-on di Forza Motorsport: ciò chì aspetta

Sintesi: Dopu à un intervallu di sei anni, Forza Motorsport hè infine à fà u so ritornu cù una nova installazione chì deve esse liberata u 10 d'ottobre di u 2023. L'anteprima di u ghjocu furnisce una visione di e novi funzioni è e migliure chì i ghjucatori ponu aspittà. L'anteprima si focalizeghja nantu à l'intruduzione iniziale ghjucabile, cù a Chevrolet Corvette E-Ray è a Cadillac V-Series.R, è ancu a serie tutoriale di trè corse. U gameplay mostra novi tracce, cumpresu u circuitu Hakone, è mette in risaltu i grafici migliorati è l'attenzione à i dettagli. Un cambiamentu notevuli hè u novu approcciu à u modu di carriera, cù l'aghjurnamenti chì sò sbloccati usendu "Punti Car" guadagnati attraversu u ghjocu invece di esse acquistatu cù crediti. L'anteprima menziona ancu l'aghjunzione di sessioni di pratica è micro-settori nantu à i circuiti, chì furnisce una sperienza di corsa più immersiva è sfida. I ghjucatori ponu ancu sceglie a so pusizione di partenza nantu à a griglia, chì permette una sperienza di corsa persunalizata. L'articulu cuncludi dicendu chì l'anteprima hè limitata à a serie tutoriale, cusì altri aspetti di u ghjocu, cum'è u multiplayer è u ghjocu liberu, anu da esse discutitu.

Definizione:

- Forza Motorsport: una famosa serie di videogiochi di simulazione di corsa sviluppata da Turn 10 Studios è publicata da Xbox Game Studios.

- Chevrolet Corvette E-Ray: una vittura sportiva ibrida, a trazione integrale prodotta da Chevrolet, presentata cum'è una di e vitture di copertura in Forza Motorsport.

- Cadillac V-Series.R: un prototipu di vittura sportiva da corsa prodotta da Cadillac, cunnisciuta per e so prestazioni è u successu in gare cum'è a 24 Hours of Le Mans.

- Circuitu di Hakone: una pista fittizia basatu in Giappone, introduttu in u novu Forza Motorsport.

- Punti Car: una valuta guadagnata da u ghjocu in Forza Motorsport, aduprata per sbloccare l'aghjurnamenti per vitture individuali.

Fonti:

- Luke Reilly. "Forza Motorsport - Preview hands-on di settembre 2023". IGN.