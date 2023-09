L'Irlanda Abbraccia a Trend Cashless: Cosa significa per i cunsumatori?

I clienti irlandesi sò sempre più dumandati à pagà elettronicamente invece di utilizà cash. Parechje imprese, cumprese Ryanair è u magazinu di stili di vita Oliver Bonas, anu sceltu di andà senza soldi. In u 2022, u 54% di e transazzioni in Irlanda sò stati pagati cun cash, cumparatu cù paesi cum'è l'Italia, a Spagna è a Germania induve l'usu di soldi era sempre più altu.

A mossa versu i pagamenti digitale porta comodità è elimina a necessità di portà soldi, ma suscita ancu preoccupazioni. A privacy hè un prublema significativu, cù preoccupazioni per u furtu digitale, u frode è u sparte di l'infurmazioni persunali. Cash resta essenziale per i marginalizati digitalmente è vulnerabili. Fornisce una contingenza quandu i sistemi di pagamentu elettronicu fallenu, è offre un cuntrollu più grande di i costi di spesa, in particulare quandu viaghja fora di a zona euro.

Malgradu a cunvenzione di i pagamenti digitali, e liggi di licitazione legale ùn anu micca sempre bisognu di l'imprese à accettà soldi. In u 2010, a Cummissione Europea hà cunsigliatu "accettazione obligatoria" di soldi in a zona euro, ma hà ancu permessu eccezzioni. I fornituri ponu ricusà i soldi in circustanze eccezziunali, cum'è l'offerta di saldamentu di un debitu di menu di 5 € cù una nota di 200 €. In Irlanda, l'usu di cash hè guvernatu da a lege di u cuntrattu, è l'imprese ponu sceglie di ricusà i pagamenti in cash in certe circustanze.

Mentre chì u muvimentu versu una sucità senza soldi offre benefici, hè impurtante cunsiderà l'implicazioni per i diversi gruppi di cunsumatori. A privacy è l'accessibilità restanu fattori critichi in a transizione in corso.

Fonti: Banca Centrale d'Irlanda, Cummissione Europea