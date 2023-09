Grimes supplica Elon Musk per vede u figliolu in un Tweet eliminatu

U cantante Grimes hà fattu un appellu publicu à u so ex-partner, Elon Musk, per permette di vede u so figliolu. A dumanda hè stata emessa in un tweet avà eliminatu cum'è una risposta à u post di l'autore Walter Isaacson nantu à i gemelli di u fundatore di Tesla cù u so cumpagnu attuale Shivon Zilis. Grimes hà manifestatu a so frustrazione per ùn esse capace di vede u so figliolu, dicendu chì a situazione hà strappatu a so famiglia. Twitter comms hà rispostu à u so tweet cun un e-mail di risposta automatica chì dicenu ch'elli avarianu torna à ella prestu.

Grimes è Elon Musk sparte un figliolu chjamatu X AE A-Xii è una figliola chjamata Exa Dark Sideræl Musk. A nutizia di l'arrivata di i gemelli ùn hè stata fatta publica finu à lugliu 2022, parechji mesi dopu chì sò nati in nuvembre 2021. A coppia avia prima divisu in 2021, ma si cuncilianu brevemente per accoglie a so figliola via surrogata in dicembre di u stessu annu. Tuttavia, Grimes hà annunziatu a so seconda divisione solu trè mesi dopu.

Elon Musk hà ottu altri figlioli da relazioni precedenti. Ellu è l'ex-moglia Justine Wilson avianu un figliolu, Nevada, chì tragicamente morse à 10 settimane. A causa di a morte era u sindromu di a morte subita di u zitellu.

A rilazioni di Grimes è Elon Musk hè statu u sughjettu di assai interessu publicu, cù e so apparizioni d'altu prufilu in avvenimenti cum'è a Met Gala. L'accordu di custodia di a coppia è l'accessu di Grimes à u so figliolu sò diventati avà una questione di preoccupazione. I rapprisentanti di Grimes ùn anu ancu rispostu à e dumande di cummentarii.

