GoPro Hero 12 Black: Upgrades, Battery Stamina, and Shooting Modes

A GoPro Hero 12 Black hè una camera d'azzione di punta chì si basa nantu à u successu di u so predecessore, l'Hero 11 Black. Cù tempi di corsa più lunghi, resistenza di batteria migliorata, è modi di ripresa rinfurzati, l'Hero 12 Black offre una sperienza di definizione di riferimentu per i fotografi è i videografi avventurieri.

Unu di l'avvanzi significativi in ​​u GoPro Hero 12 Black hè u so rendimentu di a batteria. Cù una registrazione video 4K120, a camera pò durà finu à 58 minuti cù una sola carica, cumparatu cù i 28 minuti di l'Hero 11 Black. In listessu modu, i video 5.3K / 60 ponu avà esse arregistrati per 70 minuti, una mellura notevule da i 35 minuti di u mudellu precedente. Queste migliure sò pussibuli per via di u pacchettu di bateria Enduro introduttu in Hero 11 Black, chì hè stata ottimizzata per a capacità è a chimica.

L'Eroe 12 Black conserva u sensoru di 8: 7 inch chì si trova in u so predecessore, ma aghjunghje novi funzioni di u software per sbloccare più modi di tirò. A camera hà avà un modu di cattura verticale per i video di rapportu d'aspettu 9: 16, chì a rende ideale per i creatori di cuntenutu in Instagram è YouTube Shorts. Inoltre, u modu HyperView utilizeghja a larghezza completa di u sensoru per sparà video in 16: 9, cumpatibili cù i modi TimeWarp, Night Lapse è Time Lapse.

Un'altra caratteristica degne di nota di l'Hero 12 Black hè a so cumpatibilità cù a cunnessione Bluetooth, chì permette à l'utilizatori di cunnette microfoni è ancu Apple AirPods per arregistrà audio. Questa funzione hè particularmente utile per i creatori di cuntenutu chì si basanu nantu à i video verticali è anu bisognu di sovrappone voce o narrazioni nantu à i so filmati.

U GoPro Hero 12 Black offre ancu l'opzione di rinfurzà i video cù a tecnulugia HDR, chì furnisce una gamma dinamica più grande è dettagli in e foto è video. Mentre ci pò esse una ligera diminuzione di a freccia di fotogramma quandu si filma video 5.3K cù HDR attivatu, u scambiu vale a pena per l'illuminazione mejorata è i dettagli catturati da u sensoru full-width.

In cunclusione, u GoPro Hero 12 Black hè un testimoniu di l'impegnu di GoPro à l'innuvazione cuntinua. Cù a so durata di a bateria estesa, i modi di scattu versatili è e capacità HDR, sta camera d'azzione offre una sperienza di registrazione superiore per i dilettanti è i prufessiunali.

