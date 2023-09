I Legislatori Republicani presentanu Bill per bluccà a valuta digitale di a Banca Centrale

By

I legislaturi republicani in i Stati Uniti ùn anu micca persu di tempu per portà a legislazione à u pianu di a Casa destinata à bluccà l'intruduzioni di una valuta digitale di u bancu cintrali (CBDC). House Majority Whip Tom Emmer riintroducerà a Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act, chì hà u scopu di impedisce a Riserva Federale è i so banche membri di emette una versione digitale di u dollaru è l'utilizanu per implementà a pulitica monetaria.

I CBDC anu guadagnatu pupularità in l'ultimi anni, cù quant'è 130 paesi, chì rapprisentanu 98% di l'ecunumia glubale, esplorendu versioni digitale di e so valute. In ogni casu, sò cuntruversu trà i dilettanti di criptu è i cunsirvatori perchè, à u cuntrariu di e cripthe di criptu tradiziunali, i CBDC stabiliscenu un ligame monetariu trà i citadini privati ​​​​è u guvernu.

Una di e preoccupazioni principali hè chì i guverni ponu utilizà CBDC per acquistà un accessu senza limitazione à i dati finanziarii di i citadini privati, purtendu à preoccupazioni per a surviglianza rinfurzata. I critichi sustenenu chì l'accessu potenziale è l'esplosione di e dati di l'utilizatori superanu i benefici di i costi di transazzione bassi è l'inclusione finanziaria aumentata.

L'amministrazione Biden hà dichjaratu chì ùn ci hè micca previstu di emette una CBDC, ma i legislatori GOP restanu scettichi per via di i passi nascenti fatti da a Riserva Federale, cum'è a ricerca è i prugrammi piloti, per spiegà a pussibilità di implementà una CBDC.

U prugettu aghjurnatu di Tom Emmer di House Majority Whip cerca di affruntà u paisaghju di a pulitica di l'asset digitale in evoluzione. Introduce una pruibizione di "CBDC intermediati", chì sò emessi da a Riserva Federale ma gestiti da i banche di vendita è altre istituzioni finanziarie invece di direttamente da a Fed. Questu hè u mudellu chì a Cina usa per u so yuan digitale.

U prugettu elimina ancu una disposizione chì impone à a Fed di raportà i prugrammi di pilotu CBDC o studii à u Cungressu, postu chì sti prublemi sò trattati in fatture separati. Mentre chì a legislazione anti-CBDC hè improbabile di passà quist'annu per via di u cuntrollu Democraticu di u Senatu è a Casa Bianca, i proponenti di u prugettu speranu di sensibilizà u publicu nantu à i putenziali svantaghji di CBDC.

U prugettu aghjurnatu vene davanti à una audizione di u sottucomitatu di i servizii finanziarii di a Casa nantu à i CBDC, è u presidente di a Cummissione di Securities and Exchange, Gary Gensler, hè previstu di tistimunià annantu à u so approcciu à a regulazione di l'assi digitale davanti à u Cumitatu Bancariu di u Senatu.