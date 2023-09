U cuntruversu rollout di a privacy Sandbox di Google

Riassuntu: U rollout di Google di u so Privacy Sandbox, una piattaforma di publicità chì traccia e pagine web di l'utilizatori è genera temi publicitarii da sparte cù i siti web, riceve una grande attenzione. A piattaforma, prima cunnisciuta cum'è FLoC è Topics API, hà affruntatu l'uppusizione, ma hè stata spinta in e custruzzioni di produzzione. Malgradu u sfarzosu post di blog in prima pagina per a riprogettazione di Chrome, l'annunziu di a piattaforma publicitaria hè stata oculata nantu à a pagina privacysandbox.com, suggerendu a cunniscenza di Google di a so impopularità. L'utilizatori di Chrome riceveranu una notificazione pop-up nantu à a funzione di "privacy di l'annunzii" implementata, cù Google chì dice chì hè un passu versu un web più privatu. Tuttavia, a nova piattaforma di publicità, chì Google pensa à utilizà cum'è una alternativa à i cookies di seguimentu di terzu, hà limitazioni è hè dispunibule solu in i navigatori Chromium. A mossa hè vista cum'è una risposta à a decisione di Apple di bluccà i cookies di terzu in Safari, chì hà impactatu u flussu di entrate di Google. L'Electronic Frontier Foundation hà criticatu u FLoC di Google, esigendu una soluzione di seguimentu megliu piuttostu chè reinventà a traccia in tuttu.

A piattaforma di seguimentu alternativu di Google hà da scopu di rimpiazzà i cookies di seguimentu di terzu partitu, dopu chì Apple hà bluccatu tali cookies in Safari. Tuttavia, a piattaforma publicitaria di Google hè dispunibule solu in i navigatori Chromium, micca in i navigatori Apple è Firefox. L'Electronic Frontier Foundation hà criticatu l'Apprendimentu Federatu di Cohorts (FLoC) di Google è l'hà etichettatu una "idea terribile". Argumentanu per a necessità di una soluzione di seguimentu megliu, piuttostu chè di reinventà i metudi di seguimentu. Malgradu e prumesse di Google di a privacy rinfurzata, e preoccupazioni sò state suscitate nantu à e limitazioni è e pussibuli cunsequenze di a nova piattaforma publicitaria.

