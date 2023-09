Google Pixel Watch per riceve u patch di sicurezza Android di settembre

Verizon hà revelatu chì u Google Pixel Watch hè programatu per riceve una nova aghjurnazione di u software, marcatu cum'è a versione RWDC.230905.003, chì include u patch di sicurezza Android di settembre per i watch. A data di liberazione hè dichjarata cum'è l'11 di settembre, chì indica chì l'aghjurnamentu deve esse dispunibule per l'utilizatori oghje.

Ancu s'ellu ùn hè statu furnitu nisun dettagliu supplementu, hè previstu chì l'aghjurnamentu si focalizeghja principalmente nantu à l'ultimi patch di sicurezza Android, suggerendu chì pò esse un aghjurnamentu relativamente minore. Ulteriori informazioni o annunzii ufficiali da Google in quantu à a liberazione sò attualmente scunnisciuti.

Hè da nutà chì Google hà cunfirmatu u rollout di a custruzzione RWDC.230905.003 per u Pixel Watch, chì includenu mudelli LTE è Bluetooth / WiFi.

L'utilizatori chì anticipanu l'aghjurnamentu ponu pruvà à scaricà lu utilizendu u metudu tradiziunale di tapping Wear OS. Se ci hè più infurmazione dispunibule o se Google indirizza a liberazione, aghjurneremu stu post in cunseguenza.

In riassuntu, u Google Pixel Watch hè stallatu per riceve u patch di sicurezza Android di settembre, cum'è revelatu da Verizon. Questa aghjurnazione, identificata cum'è a versione RWDC.230905.003, hè prevista per furnisce l'aghjurnamenti di sicurezza più recenti per u Pixel Watch. L'utilizatori ponu verificà l'aghjurnamentu manualmente per mezu di u truccu di tapping di l'aghjurnamentu di Wear OS o aspittà ch'ellu si sparghje automaticamente.

Definizione:

- Pixel Watch: U dispositivu purtatu sviluppatu da Google, cuncepitu per furnisce diverse funziunalità di smartwatch.

- Patch di Sicurezza Android: Un aghjurnamentu liberatu da Google per risolve e vulnerabilità è rinfurzà a sicurità di i dispositi Android.

- Verizon: Una cumpagnia di telecomunicazioni chì furnisce servizii di telefuninu è prudutti wireless.

Fonti:

- Verizon