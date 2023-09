Google rilascia un video teaser per Pixel Watch 2

Google cuntinueghja à aghjustà l'anticipazione per i so futuri dispositi Pixel, cù un novu video teaser chì mostra u Pixel Watch 2. U video, intitulatu "Sneak Peek at Google Pixel Watch 2", furnisce i telespettatori cun un sguardu più attentu à u smartwatch assai anticipatu.

U Pixel Watch 2 hà una somiglianza impressiunante cù u so predecessore, cù l'unicu cambiamentu notevule chì hè una corona riprogettata. Tuttavia, ciò chì distingue stu novu mudellu hè l'inscription "IP68" in u spinu, chì significheghja e so capacità di prutezzione di polvera - una mellura annantu à a generazione precedente.

U Pixel 8, Pixel 8 Pro, è Pixel Watch 2 sò disposti per esse ufficialmente presentati in un avvenimentu speciale in New York u 4 d'ottobre. I pre-ordini per questi dispositi cumincianu ancu u stessu ghjornu, alimentandu più eccitazione trà i dilettanti di a tecnulugia.

Cume a ghjente aspittava ansiosamente a liberazione ufficiale, vale a pena nutà chì u Pixel Watch 2 hè previstu di offre funzioni è funziunalità migliorate cumparatu cù u so predecessore. Cù u forte record di Google in l'arena di i smartwatch, l'utilizatori ponu anticipà una integrazione perfetta cù altri dispositi Pixel è una sperienza d'utilizatore mejorata in generale.

State sintonizzati per più aghjurnamenti è informazioni dettagliate nantu à Pixel 8, Pixel 8 Pro è Pixel Watch 2 mentre avvicinemu a so data di lanciamentu. L'ingaghjamentu di Google per l'innuvazione è a so dedicazione à migliurà constantemente i so dispositi suggerenu chì queste novi offerte ùn deluranu micca.

