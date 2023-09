Google Teases Pixel Watch 2 cù IP68 Resistenza à l'acqua è a polvera

Google genera eccitazione per u so prossimu Pixel Watch 2 pubblichendu brevi video teaser. In un clip di 15 secondi, un dettagliu notevuli hè revelatu - u dispusitivu hà una resistenza IP68 à a polvera è à l'acqua. Questu indica chì u novu watch serà più durable cà u so predecessore.

U Pixel Watch di l'annu passatu ùn hà micca una valutazione IP, à u cuntrariu di a maiò parte di i smartwatches chì tipicamente anu una valutazione ATM. U Pixel Watch originale era resistente à l'acqua finu à 50 metri è puderia suppurtà a pioggia, piscine pocu profonde è sudore da l'esercitu, secondu Google.

In quantu à u disignu, u Pixel Watch 2 s'assumiglia assai à u so predecessore, cù solu cambiamenti cosmetichi minori à a corona. Più infurmazione nantu à u dispusitivu hè prevista per esse svelata durante l'avvenimentu di Google Made by Google u 4 d'ottobre.

Curiosamente, u teaser revela ancu chì i preordini per u Pixel Watch 2 s'apreranu u 4 d'ottobre, chì indicanu chì u dispusitivu serà prubabilmente dispunibule per a compra in u mesi dopu.

Cù a liberazione imminente di u novu iPhone è Apple Watch d'Apple, Google hè ansiosu di ricurdà à i cunsumatori chì hà i so propri dispositi in u pipeline. Invece di organizà un avvenimentu separatu, Google hà sceltu di stimulà l'anticipazione attraversu questi video teaser.

A valutazione IP68 di resistenza à l'acqua è a polvera nantu à u Pixel Watch 2 hè un aghjurnamentu di benvenutu per quelli chì desideranu un smartwatch più durable. Questu pò attruverà i cunsumatori chì priorizanu un stilu di vita attivu o avè bisognu di un orologio chì pò sustene diverse cundizioni ambientali.

Fonti:

- Articulu fonte