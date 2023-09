Android svela una ristrutturazione di marca cù una identità rinnovata

Google hà datu à Android u so primu maquillaje di marca in più di quattru anni mentre si prepara à lancià Android 14. L'identità rinnuvata allinea a marca di Android più strettamente cù Google, enfatizendu a so interconnessione. U cambiamentu più notu hè u cambiamentu da u "android" in minuscule à "Android", aghjunghjendu più pesu à a parolla è sottumettendu u so statutu cum'è un pruduttu Google.

L'iconica mascotte di bugdroid, un simbulu di Android per anni, resta immubiliata, ma hè stata trasfurmata in una opera d'arte 3D per questa aghjurnazione di a marca. Malgradu a so mancanza di parlà, u bugdroid hè ricunnisciutu in u mondu è incarna u spiritu di Android.

A marca d'Android rinfrescata serà implementata nantu à i dispositi è e piattaforme più tardi questu annu, coincidendu cù e versioni di Android 14 è Pixel 8 Series. Questa identità reimaginata rinforza a forte cunnessione trà Android è Google, mette in risaltu l'impurtanza di l'applicazioni è i servizii di Google in l'ecosistema Android.

In più di u rifacimentu di a marca, Google hà introduttu novi funziunalità attraversu u so Quarterly Feature Drop per Android. Questi miglioramenti includenu u widget Assistance At a Glance è a capacità di aghjunghje codice QR è codice à barre à Wallet, rinfurzendu ancu più comodità è funziunalità per l'utilizatori di Android.

Cù sta aghjurnamentu di a marca è l'innuvazioni in corso, Android è Google sò pronti per u futuru, assicurendu chì e duie marche cuntinueghjanu à evoluzione è à risponde à i bisogni di l'utilizatori in u mondu sanu.

Definizione:

- Android: Android hè un sistema operatore mobile sviluppatu da Google.

- Trasformazione di a marca: una ristrutturazione o rinfrescante di l'identità visuale di una marca è l'elementi di marca per allineà cù i so scopi è u posizionamentu attuale.

- Bugdroid: U bugdroid hè a mascotte di Android, un robot verde chì rapprisenta u sistema operatore Android è a so cumunità.

- Codice QR: Un codice QR hè un tipu di codice à barre chì cuntene informazioni codificate è pò esse scansatu cù un smartphone o un lettore di codice QR.

- Serie Pixel 8: A Serie Pixel 8 si riferisce à i prossimi smartphones liberati da Google sottu a marca Pixel.

Fonti: L'infurmazioni in questu articulu hè basatu annantu à l'articulu di fonte è a cunniscenza generale.