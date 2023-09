Google presenta una funzione di correzione di prova in Gboard: un putente strumentu di scrittura basatu in AI

L'opzione di tastiera populari di Google per Android, Gboard, hè pronta per riceve una gamma di funzioni AI generative novi. À a recente cunferenza di sviluppatori I/O 2023, Google hà svelatu i so piani per rinfurzà Gboard cù diversi strumenti AI. Trà queste novi aghjunte hè l'opzione "Verifica", attualmente dispunibule solu per i tester beta.

Cù l'aghjurnamentu di a prossima versione 13.4, a funzione Proofread cumminciarà à apparisce in a versione beta di Gboard per Android. Stu strumentu alimentatu da AI serà situatu convenientemente in a barra di strumenti di u teclatu è hà da scopu di aiutà l'utilizatori à verificà u so testu per errori ortografici è grammaticali.

Sicondu i rapporti, a funzione Proofread hè stata prima vista nantu à Pixel Fold, affissendu un promptatu "Fix it" cù u simbulu di Google per l'IA generativa. Dopu a selezzione di sta opzione, una spiegazione pop-up hè furnita, chì informa l'utilizatori chì u so testu serà mandatu à Google per u processu quandu a funzione hè attivata.

L'utilizatori ponu simpricimenti tuccà l'opzione "Correzzione" in a barra di strumenti di Gboard, chì permette à l'IA di analizà u testu è di furnisce suggerimenti per risolve qualsiasi sbagli di ortografia o grammatica rilevati, è ancu per aghjunghje puntuazione. I correzioni suggeriti sò accumpagnati da un buttone "Fix it", chì l'utilizatori ponu toccu per correggerà automaticamente l'errori.

Questa nova funzione hà u putenziale di rimpiazzà a funziunalità autocorrect esistente, offre suggerimenti più precisi è specifichi di u cuntestu per migliurà u testu. Inoltre, hè statu rumore chì Google travaglia attivamente per sviluppà altre funzioni basate in AI per Gboard, cum'è un creatore di sticker alimentatu da AI è una funzione "tonu" chì permette à l'utilizatori di riscriva missaghji cù tonalità differenti, da formale à informale. .

L'introduzione di Google di a funzione Proofread in Gboard riflette u so impegnu à sfruttà l'AI per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori è furnisce strumenti utili per una scrittura efficiente è senza errore. L'aghjurnamenti imminenti sò pronti à rivoluzionari u modu in quale utilizemu i nostri tastieri, rendendu i travaglii di scrittura più piacevuli è pruduttivi.

Fonti:

- 9to5Google (articulu fonte)