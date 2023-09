Google Teases Pixel 8 Pro è Pixel Watch 2 Prima di l'avvenimentu di u 4 d'ottobre

By

Google hà sparte recentemente un video teaser intitulatu "U W8 hè quasi finitu" prima di u so avvenimentu di u 4 d'ottobre. U video mostra u Pixel 8 Pro è Pixel Watch 2. U logu familiar di quattru culori di a cumpagnia gira finu à chì u "oo" cummina per furmà un 8, affissendu a paleta blu / verde / viola-ish comunmente assuciata cù tecnulugia AI generativa cum'è SGE è Aiutami à scrive. A didascalia chì accumpagna ammenta di manera divertente chì un "beat elettro ambientu custruisce cun anticipazione" durante stu segmentu.

U video teaser furnisce poi una vista ravvicinata di u Pixel 8 Pro Porcellana / biancu è u so bump di camera, chì palesanu chì i pre-ordini seranu dispunibili u 4 d'ottobre. Inoltre, u video mostra brevemente u Pixel Watch 2, chì pare s'assumiglia. u so predecessore cù u stessu connettore di banda è cuncepimentu cupola. Ùn hè chjaru da u video se u dispusitivu hè diventatu più sottile da certi anguli.

In particulare, u disignu di a corona rotante nantu à u Pixel Watch 2 pare più liscio è più arrotondatu cumparatu cù u mudellu di prima generazione, mentre chì u troncu pare più sottile. U buttone laterale, situatu sopra à u troncu, pare ancu esse menu pronunzianu.

U video di teaser cunclude cù un sguardu di u Pixel Buds Pro di culore di Porcellana currispundente è un altru colpu di u Pixel 8 Pro. In riassuntu, Google hà indicatu esplicitamente chì questu avvenimentu presenta trè prudutti, cù dui esse strette versioni novi. Tuttavia, ci hè ancu anticipazione per una aghjurnazione di u software sustanziale per l'auriculare.

