Pixel 8 Pro di Google: Disegnu è Funzioni filtrati

U Google Store hà revelatu senza vuluntà u disignu è e funzioni di u prossimu smartphone Pixel 8 Pro è Pixel Watch 2. A pagina di promozione, publicata prima di l'avvenimentu di lanciamentu di u 4 d'ottobre, furnisce insights in i disinni di i dui dispositi.

Da a pagina di promozione, hè evidenti chì a fronte di u Pixel 8 Pro ùn hà micca lati curvi. Questa scelta di disignu si devia da a tendenza populari di schermi curvati vistu in parechji smartphones emblematici. L'absenza di lati curvati pò furnisce un aspettu più tradiziunale è cunvinziunali à u dispusitivu.

Nantu à u fronte di u Pixel 8 Pro, si ponu vede duie funzioni circulari prominenti. Quessi sò un lampu LED è un sensor di temperatura. Queste aghjunte suggerenu chì u dispusitivu offre capacità avanzate di càmera è possibbilmente funzioni di monitoraghju di a temperatura. Tuttavia, più dettagli nantu à e specificazioni di a camera è u scopu di u sensoru di temperatura sò ancu da esse divulgati.

U Pixel 8 Pro hè assai anticipatu grazia à e so specificazioni promettenti è e migliure chì hè previstu di purtà in paragunà à u so predecessore. U dispusitivu hè rumore di presentà un putente processore, una visualizazione d'alta risoluzione, è una cunfigurazione di càmera mejorata.

In quantu à u Pixel Watch 2, micca assai infurmazione hè stata revelata nantu à a pagina di promozione. Tuttavia, hè previstu chì u smartwatch vene cun un disignu rinfrescatu è funzioni migliorate, chì mira à cumpete cù altri smartwatch populari in u mercatu.

Cù questi dettagli filtrati, l'eccitazione per Pixel 8 Pro è Pixel Watch 2 di Google cresce trà i dilettanti di a tecnulugia. A presentazione ufficiale di u 4 d'ottobre hè aspittata per furnisce più infurmazioni nantu à questi dispositi assai attesi.

Definizione:

- Lampu LED: Un lampu LED (diode emettitore di luce) hè una funzione di lampu in un smartphone o camera chì emette una splutazioni di luce per rinfurzà a luminosità è a chiarità di e foto scattate in cundizioni di poca luce.

- Sensore di temperatura: Un sensoru di temperatura hè un cumpunente chì misura a temperatura di l'ambienti è furnisce dati relativi à a temperatura à u dispusitivu in u quale hè incrustatu.

- Pagina promozionale: Una pagina promozionale hè una pagina web creata per publicità o furnisce infurmazioni nantu à un pruduttu o serviziu.

