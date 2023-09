Google presenta Pixel 8 Pro, Pixel 8, è Watch 2 à l'avvenimentu di lanciamentu

Google hà publicatu un novu video di promozione chì mostra i so prudutti futuri chì deve esse presentati in u so avvenimentu di lanciamentu u 4 d'ottobre. Trà i novi dispositi presentati in u video sò Google Pixel 8 Pro, Pixel 8 è Watch 2. Pixel Watch 2 in India resta incertu, hè prubabile chì i mudelli Pixel 8 vanu in u paese basatu annantu à a liberazione di l'annu precedente di a serie Pixel 7.

U video furnisce una vista di l'opzione di culore di pesche di Pixel 8 è a variante bianca di Pixel 8 Pro. Inoltre, a campagna "cunniscite u vostru hardware" di Google hà digià revelatu chì i telefoni seranu ancu dispunibili in blu è neru. In quantu à u disignu, i novi telefoni Pixel parenu esse simili à i so predecessori, cù una camera horizontale in u spinu è bordi morbidi. A barra di a camera si mischia perfettamente cù u quadru di u smartphone, creendu una estetica elegante.

Sottu u cappucciu, u Pixel 8 è Pixel 8 Pro sò previsti per esse alimentati da u chipset Google Tensor G3 più avanzatu. U video promozionale cunfirma ancu a prisenza di una configurazione di doppia camera posteriore nantu à u Pixel 8, mentre chì u Pixel 8 Pro vanta trè camere, cumprese una lente in stile periscopiu per capacità di zoom mejorate. In particulare, u mudellu 8 Pro include ancu un sensor di temperatura, ancu s'è a so funziunalità esatta ùn hè micca stata divulgata.

I dui telefoni sò previsti per spedinu cù Android 14 fora di a scatula, chì furnisce l'utilizatori cù l'ultima sperienza di software. In quantu à u Pixel Watch 2, cumparte una somiglianza cù u so predecessore, cun un mecanismu di serratura rotante per a cinturina è una corona di metallo à u latu. Mentre pò esse una versione Bluetooth è LTE dispunibule, hè prubabile chì l'orologio vene in una sola variante di visualizazione. U software hè previstu di mostrà alcuni tweaks è ottimisazioni AI, inseme cù novi facci di watch.

U video promozionale offre ancu un sneak peek à i prossimi Pixel Buds, un pruduttu longu rumore da Google. I fan anu aspittatu ansiosu a liberazione di sti novi cuffie wireless.

In generale, u prossimu avvenimentu di lanciamentu di Google prumette di furnisce una serie di prudutti novi eccitanti, cumprese Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2 è Pixel Buds. Restate sintonizzati per più dettagli mentre l'avvenimentu si avvicina.

Definizione:

- Chipset Google Tensor G3: u sistema propiu di Google cuncepitu apposta chì alimenta i so smartphones di punta, cunnisciuti per u so altu rendimentu è capacità AI.

- Pixel Buds: Auricolari wireless sviluppati da Google, chì offre una gamma di funzioni cum'è assistenza senza mani è sonu di alta qualità.

Fonti:

