Google furnisce Sneak Peek di Pixel Watch 2 Design

Google hà publicatu una vista previa di u disignu per u so prossimu Pixel Watch 2. U disignu resta largamente invariatu da a generazione precedente, cù Google mantenendu u popular design inspiratu di gocce d'acqua.

Un cambiamentu notevuli hè a nova corona rotativa, chì hà un disignu più lisu è arrotondatu in uppusizione à a forma di tappu di buttiglia precedente. U troncu pare ancu esse più fino. U cutout di parlante ùn hà più un pirtusu accantu à ellu, ancu s'ellu ci hè sempre unu vicinu à a corona. U mecanismu di a banda ferma u listessu cum'è prima.

A parte posteriore di l'orologio hà subitu parechji cambiamenti, cù a fruntiera nera avà esse assai più fina. U testu in u spinu include infurmazioni nantu à e caratteristiche di l'orologio, cum'è a so resistenza à l'acqua IP68, sensor EDA per a gestione di u stress, sensore di freccia cardiaca, seguimentu di u sonnu è monitoraghju SPO2.

Mentre ùn hè micca chjaru di quale materiale hè fattu l'orologio, pare avè un lucido brillanti. I cumpunenti nantu à u spinu sò disposti in una griglia 3 × 3, cumprese una croce di luci lampanti è cuntatti in i cantoni. Questu cunfirma i rapporti previ di l'inclusione di un sensor EDA per a gestione di u stress è u seguimentu.

Basatu nantu à i colpi laterali, u Pixel Watch 2 ùn pare micca esse significativamente più sottile di u so predecessore. Google hà accumpagnatu l'anteprima di u disignu cun un video promozionale, mentendu chì l'orologio serà dispunibule per pre-ordine u 4 d'ottobre.

In generale, u disignu Pixel Watch 2 mantene l'estetica ispirata à a goccia d'acqua chì l'utilizatori anu elogiatu, mentre introducendu alcune raffinamenti è funzioni novi.

