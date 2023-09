Google annuncia l'apertura di u Centru di Esperienza di i Visitatori in a sede

Google celebra u so 25 anniversariu aprendu e porte di l'Esperienza di u Visitatore di Google in a so sede in Mountain View, California. Questa nova destinazione offre à i visitori l'uppurtunità di immersi in u mondu di Google è a cumunità lucale, cun un caffè publicu, un Google Store, un spaziu per l'avvenimenti è un pop-up shop cù l'imprese lucali.

U centru di Google Visitor Experience serà apertu à u publicu da u 12 d'ottobre di u 2023. Google hà da scopu di furnisce una sperienza unica è "Googley" per i visitori, cumpletu cù un caffè, arti lucali, prugrammazione è più. A cumpagnia enfatiza u so impegnu à esse un vicinu utile è invistisce in una presenza à longu andà in Mountain View.

Comu parte di l'Esperienza di u Visitatore, i visitatori ponu assistisce à l'avvenimenti di u gruppu di a cumunità locale o à riunioni senza prufittu à u Huddle, un locu pensatu per favurizà e cunnessione. Inoltre, anu l'uppurtunità di scopre è sustene l'imprese lucali in u Pop-Up Shop. A Piazza offre un spaziu per a curiosità per fiurisce, cù l'arti all'apertu, l'avvenimenti è a prugrammazione. U Cafe @ Mountain View serve cum'è u primu caffè publicu di Google, chì furnisce un locu per i visitatori per cunnetta cù l'amichi.

Aghjunghjendu à l'esperienza, Google apre ancu u so primu Google Store brick-and-mortar in a Costa Ovest, situatu in u centru di l'Esperienza di u Visitatore in Mountain View. Questa tenda permette à i visitori di scopre i prudutti è i servizii di hardware di Google in prima persona.

