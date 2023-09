Google presenta a serie Pixel 8 è Pixel Watch 2 prima di u lanciu

Google hà sorpresu à tutti rivelendu u Pixel 8, Pixel 8 Pro è Pixel Watch 2 un mese prima di ciò chì era previstu. Un video hè statu liberatu chì mostra una vista di 360 gradi di i dui telefoni, è seranu dispunibili per pre-ordine subitu dopu à l'avvenimentu di lanciamentu Made by Google u 4 d'ottobre.

Mentre ùn ci era micca assai speculazione annantu à l'aspettu fisicu di i dispositi, u video cunfirma a versione di Porcellana precedentemente filtrata di u Pixel 8 Pro, è ancu una opzione rosa per l'edizione standard. U video mette in risaltu ancu a differenza di dimensione trà Pixel 8 è Pixel 8 Pro, cù rumuri chì suggerenu una visualizazione ligeramente più chjuca per u Pixel 8 cumparatu cù u so predecessore.

In più di i telefoni, un secondu video cunfirma una cinturina di porcellana per u Pixel Watch 2, chì currisponde à u Pixel 8 Pro. Questa rivelazione di i dispositi permette à Google di mostrà u disignu è e funzioni senza assai misteru chì li circonda.

Ùn hè chjaru perchè Google hà sceltu di revelà i telefoni prima, ma li dà l'uppurtunità di generà eccitazione è anticipazione per u so prossimu avvenimentu di lanciamentu. Cum'è sempre, i cunsumatori ponu aspittà chì a serie Pixel offre cunsiglii imparziali è indipendenti nantu à ciò chì cumprà.

