I telefoni Google Pixel 8 è Pixel Watch 2 sò revelati in un video ufficiale di teaser

Nanzu à u so avvenimentu di lanciamentu ufficiale in uttrovi, Google ci hà datu un sneak peek di i so prossimi telefoni Pixel 8 è l'attesu Pixel Watch 2 in un video teaser ufficiale. U video teaser mostra a parte posteriore è i lati di i dispositi, dendu una vista di u disignu. A pagina di destinazione per a nova suite di hardware indica ancu ciò chì vene.

Sicondu Google, i telefuni Pixel 8 presentanu e Camera Pixel più avanzata di sempre, accumpagnata da Google AI per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori. A cumpagnia mette in risaltu e funzioni di editazione di foto alimentate da AI cum'è u Magic Eraser per caccià l'ingossu di fondo è Photo Unblur. Queste funzioni sò digià dispunibili nantu à i dispositi Pixel esistenti, cù a funzione Live Translate chì trascriva e conversazioni in tempu reale.

L'imaghjini filtrati suggerenu chì i telefoni Google Pixel 8 conservanu u slot fisicu di a carta SIM, malgradu a conversazione crescente intornu à a tecnulugia eSIM. U Pixel 8 Pro serà prubabilmente dispunibule in l'opzioni di culore blu, grisgiu, crema è neru, mentre chì a basa Pixel 8 hè mostrata cù un finitu d'oru rosa-rosa.

In u passatu, i telefoni Pixel di Google sò stati elogiati per e so fotocamere forti, a longa vita di a batteria è u rendiment generale. U Pixel Watch, in ogni modu, hè statu un pocu frenatu da a vita di a bateria deludente.

L'annunziu di i telefoni Google Pixel 8 vene à mezu à fughe è anticipazioni chì circundanu a prossima rivelazione di l'iPhone 15 è u lanciu di a serie Samsung Galaxy S23. A presentazione ufficiale di i telefoni Google Pixel 8 hè stata una di l'ultimi lanciamenti di telefuni maiò in Australia per questu annu.

