Google Pixel 8 Series è Pixel Watch 2 per lancià in India: tuttu ciò chì sapemu finu à avà

Google hà da svelà a so attesa serie Pixel 8 è Pixel Watch 2 in u prossimu avvenimentu "Made by Google" u 4 d'ottobre. I telefoni smartphones emblematici, cumpresu a vaniglia Pixel 8 è Pixel 8 Pro, seranu ancu dispunibili in India. I pre-ordini per i telefoni cumincianu à Flipkart da u ghjornu dopu à l'avvenimentu di lanciamentu. Flipkart hè statu u partner di vendita in linea per tutti i lanci di Pixel. A serie Pixel 8 hè prevista per eseguisce in Android 14 è presenta u putente SoC Tensor G3.

Questa serà a seconda linea principale di Pixel à lancià in India da 2018, dopu a serie Pixel 7 l'annu passatu. I precedenti Pixel 4, Pixel 5 è Pixel 6 serie ùn sò micca stati liberati in India. Tuttavia, i mudelli di a serie A annacquati, cum'è Pixel 4a, Pixel 6a è Pixel 7a, anu fattu u so debut in u paese.

I prezzi è a prima data di vendita per a serie Pixel 8 in India sò sempre scunnisciuti. Tuttavia, i rapporti suggerenu chì u Pixel 8 puderia esse prezzu à circa Rs. 78,400 per a variante di almacenamiento 128GB è Rs. 85,200 per a variante di almacenamiento 256GB. U Pixel 8 Pro, invece, pò custà circa Rs. 1,10,900 per u mudellu di almacenamiento 128GB è Rs. 1,17,500 per u mudellu di almacenamiento 256GB.

In quantu à e specificazioni, sia u Pixel 8 sia u Pixel 8 Pro sò previsti di presentà display di freccia di 120Hz è funzionanu in Android 14. U Pixel 8 Pro puderia vene cù novi sensori di càmera è un sensor di temperatura, cù una batteria 4,950mAh cù 27W. supportu di carica rapida cablata. Si dice chì u Pixel 8 hà una batteria di 4,485 mAh cù una carica cablata 24W è un supportu di carica wireless 12W.

L'avvenimentu di lanciamentu "Made by Google" si terrà u 4 d'ottobre à 10:00 ora locale in New York. In più di a serie Pixel 8, Google introduverà ancu Pixel Watch 2 è Pixel Buds Pro.

