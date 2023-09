Google Lancia u Prughjettu di Futuri Digitali per AI Responsabile

Google hà svelatu u Digital Futures Project, una iniziativa chì hà per scopu di sustene i ricercatori è di sviluppà suluzioni di pulitica publica per l'intelligenza artificiale (AI). Google.org, u bracciu caritativu di Google, stabilisce un fondo di $ 20 milioni per furnisce subvenzioni à i think tanks è l'istituzioni accademiche chì travaglianu nantu à a cumpetenza AI. U prugettu cerca di affruntà u putenziale di l'IA per migliurà a vita è affruntà sfide glubale cumplesse, cunsiderendu ancu prublemi di equità, preghjudiziu, misinformazione, sicurezza è u futuru di u travagliu.

U fondu sustenerà i pensatori indipendenti chì investiganu temi cum'è l'impattu di l'IA nantu à a sicurità glubale, a rinfurzà a sicurezza istituzionale è di l'impresa, l'effetti di l'IA nantu à u travagliu è a transizione di a forza di travagliu, l'utilizazione di u guvernu di l'IA per spinta a produtividade è a crescita ecunomica, è quali strutture di governanza. pò prumove l'innuvazione AI rispunsevule.

Alcuni premiati inaugurali di u Digital Futures Fund includenu urganisazioni prominenti cum'è l'Aspen Institute, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, MIT Work of the Future, è assai altri. U fondu hà u scopu di furnisce un supportu à l'urganisazioni in u mondu sanu è sparterà più infurmazione in u futuru.

U cuncettu di "AI rispunsevuli" hà guadagnatu un interessu crescente in l'ultimi anni, cù l'attori di l'industria è i guverni enfatizendu a necessità di un sviluppu AI sicuru è eticu. In cunfurmità cù questu, sò state lanciate parechje iniziative relative à l'IA, cumpresu u Frontier Model Forum, un corpu di l'industria creatu da OpenAI, Microsoft, Anthropic è Google, a riunione di u presidente Biden cù e cumpagnie di IA per assicurà salvaguardi volontarii, è i sforzi di l'Europa versu un Règule AI.

L'annunziu di u Prughjettu di Futuri Digitali di Google vene prima di una riunione a porta chjusa cù u Cungressu di i Stati Uniti focalizata in AI, induve i capi di tecnulugia cum'è Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, è altri sò disposti à discutiri l'impattu è u futuru di l'AI.



