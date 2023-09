Google Chrome migliora a funzione di navigazione sicura cù a prutezzione di phishing in tempu reale

Google hà recentemente annunziatu a so decisione di deprecà a funzione standard di Navigazione sicura di Google Chrome, cù piani di transizione di tutti l'utilizatori à a so funzione Enhanced Safe Browsing. Questa mossa hà u scopu di furnisce una prutezzione di phishing in tempu reale à ogni utilizatore mentre naviga in u web.

Dapoi u 2007, Google Chrome hà impiegatu a funzione di sicurezza Safe Browsing, chì pruteghja l'utilizatori da i siti web maliziusi chì distribuiscenu malware o mostranu pagine di phishing. Quandu l'utilizatori accede à un situ web, Chrome incruciate u duminiu cù una lista lucale di URL dannosi cunnisciuti. Se si trova una partita, u navigatore blucca u situ è ​​mostra un avvisu.

Tuttavia, a fiducia in una lista ospitu lucale pone limitazioni. Ùn pò micca prutegge l'utilizatori da i siti maliziusi chì ùn sò micca prisenti nantu à a lista à u mumentu di l'ultima aghjurnazione. In risposta à questa sfida, Google hà introduttu a funzione Enhanced Safe Browsing in 2020. Questa versione rinfurzata offre una prutezzione in tempu reale cuntrollà i siti web contr'à a basa di dati di nuvola di Google in u mumentu di l'accessu.

L'adopzione di Enhanced Safe Browsing vene à un costu di privacy. Chrome mandarà avà l'URL, cumprese i scaricamenti, torna à i servitori di Google per determinà s'ellu ponenu risichi. Inoltre, una piccula mostra di pagine serà mandata à Google per identificà novi minacce. In ogni casu, a privacy di l'utilizatori hè salvaguardata, postu chì questi dati trasferiti sò temporaneamente ligati à i so cunti Google solu per u scopu di detectà attacchi mirati.

Google s'hè impegnatu à implementà a funzione Enhanced Safe Browsing à tutti l'utilizatori di Chrome in e settimane à vene, eliminendu a pussibilità di vultà à a versione legacy. U mutivu di sta decisione hè di chjude a distanza di tempu trà l'identificazione è a prevenzione di e minacce. Mentre l'aghjurnamenti di a versione legacy si verificanu ogni 30 à 60 minuti, a ricerca suggerisce chì u 60% di i domini di phishing esistenu solu per 10 minuti. Google aspetta una migliione di 25% in a prutezzione contra i malware è i minacce di phishing facendu sta transizione.

Mentre chì certi utilizatori ponu esprime preoccupazione per l'usu di e dati di navigazione per u targeting di l'annunzii o per altri scopi, Google affirmeghja chì e dati raccolti attraversu a Navigazione Sicura Enhanced sò solu impiegati per prutege l'utilizatori è l'applicazioni Google. Tuttavia, restanu dumande in quantu à l'integrazione di queste dati in a Privacy Sandbox di Google. BleepingComputer hà ghjuntu à Google per chjarificà è aghjurnà l'articulu in cunseguenza.

