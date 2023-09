Capisce u Sandbox di privacy di Google: u futuru di u seguimentu di dati d'utilizatori

Google hà introduttu recentemente una nova suite di funzioni chjamata Privacy Sandbox, chì rapprisenta un cambiamentu significativu in cumu Chrome traccia i dati di l'utilizatori per scopi di publicità. Stu cambiamentu rimpiazza l'usu tradiziunale di cookies di terzu cù un novu sistema chì tocca direttamente a storia di navigazione di l'utilizatori per cullà infurmazioni nantu à i "temi" di publicità.

In precedenza, i cookies di prima parte eranu aduprati per furnisce una sperienza di navigazione persunalizata, mentre chì i cookies di terze parti permettenu à l'annunciatori di seguità l'utilizatori in diversi siti web. Tuttavia, sti cookies di terzu sò spessu visti cum'è invasive in quantu à a privacy.

A Privacy Sandbox di Google hà u scopu di affruntà queste preoccupazioni di privacy fornendu un sistema più trasparente è cuntrullatu per u seguimentu di l'annunzii. Invece di i cookies, Chrome offre avà Temi di publicità, chì sò riassunti d'altu livellu di u cumpurtamentu di navigazione di l'utilizatori chì l'imprese ponu accede à serve annunzii nantu à sughjetti specifichi. Altre funzioni include u Audience Protetta, chì permette u remarketing, è l'Attribuzione di Rapportu, chì raccoglie dati nantu à i clicchi di l'annunzii.

Mentre Google pone a Privacy Sandbox cum'è un modu per migliurà a privacy di l'utilizatori, ci sò opinioni diffirenti nantu à u so impattu. Da una banda, a tecnulugia di seguimentu pò rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori furnisce cunsiglii è ricordi persunalizati. Per d 'altra banda, certi utilizatori pò esse incomode cù stu livellu di surviglianza.

Se preferite evità di seguità in tuttu, ci sò alternative dispunibili. I navigatori specializati chì ùn sò micca tracciati cum'è DuckDuckGo è Brave dà priorità à a privacy di l'utilizatori. Inoltre, Safari è Firefox bloccanu i cookies di terzu per automaticamente.

Per quelli chì utilizanu Google Chrome, i paràmetri di Privacy Sandbox ponu esse truvati in Settings> Ads privacy. L'utilizatori ponu attivà o disattivate ogni sezione individualmente, secondu e so preferenze. Vale a pena nutà chì a disattivazione di queste funzioni pò influenzà a cullizzioni è a spartera di dati di l'utilizatori.

In un mondu induve i servizii Internet sò spessu gratuiti, hè impurtante ricunnosce chì u costu pò vene in forma di dati persunali. Cum'è utilizatori, duvemu cunsiderà è valutà e nostre scelte in quantu à a privacy in linea è a spartera di dati.

