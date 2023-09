Google Chrome per uttene un aspettu novu è e funzioni eccitanti

Google hà annunziatu chì svelarà un novu aspettu è funzioni eccitanti per u so navigatore web Google Chrome. Questa aghjurnazione hè puntuale perfettamente cum'è Chrome hè per celebrà u so 15 anniversariu.

L'apparizione futura di Chrome serà basatu annantu à u Material You design, chì l'utilizatori di smartphone Android anu godutu per l'ultimi anni. Cù un focusu nantu à a leggibilità, Google hà rinfriscatu l'icone di Chrome. I temi è i culori novi sò stati aghjunti per aiutà l'utilizatori à diferenze trà e diverse profili, cum'è u travagliu è i cunti persunali.

In più di i cambiamenti visuali, u menu di paràmetri serà ancu aghjurnatu per furnisce l'utilizatori cù più opzioni per e funzioni d'accessu faciule. L'accessu più veloce à l'estensioni Chrome, Google Translate è Google Password Manager serà dispunibule attraversu u menu Chrome.

Ùn solu u navigatore Chrome riceverà un aghjurnamentu, ma u Chrome Web Store sarà ancu sottumessu à una rivisione visuale cù u Material You Design. Questa lingua di cuncepimentu, introduttu cù Android 12, rinfurzà l'interfaccia d'utilizatore cù più culori, una UI simplice è a capacità di persunalizà i culori di l'elementi individuali.

Per migliurà l'esperienza di navigazione, u Chrome Web Store introduverà novi categurie di estensione è cunsiglii persunalizati, inspirendu Google Play. Inoltre, Google espansione u so Verificatu di Sicurezza per include estensioni, chì permette à l'utilizatori di identificà qualsiasi estensione inedite chì violanu i Termini di serviziu di Google.

Google hà u scopu di rinfurzà e so funzioni AI generative, in particulare cù u so strumentu di ricerca, Bard. Questa putenza AI generativa furnisce à l'utilizatori riassunti di dumande, simili à una funzione dispunibule nantu à Microsoft Edge.

In quantu à a sicurità, Google Chrome migliurà a so prutezzione contru malware è minacce di phishing cù cuntrolli in tempu reale contr'à i siti cunnisciuti di Google per mezu di Google Safe Browsing. Questa aghjurnazione hè prevista per purtà una migliione di 25% in a prutezzione.

Infine, Google hà da lancià i so novi telefoni Pixel 8 stu mese, aghjunghjendu à a crescente gamma di dispositivi di a cumpagnia.

Queste aghjurnamenti è miglioramenti dimustranu l'impegnu di Google à furnisce l'utilizatori una sperienza di navigazione visualmente attraente, persunalizata è sicura.

