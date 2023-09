L'app di Google Camera impostata per riceve una revisione di l'interfaccia utente in l'ultima aghjurnazione

L'app Google Camera, assai populari, per Android hà da esse sottumessi à un aghjurnamentu maiò di l'UI, chì marcà u primu cambiamentu significativu in a so interfaccia d'utilizatore dapoi u 2019. A nutizia vene da una filtrazione rivelata in Aostu, chì hè stata cunfirmata da fonti ufficiali in Google. .

U cambiamentu più impurtante in l'aghjurnamentu hè a separazione cumpleta di i modi di foto è video, chì serà ottenutu per mezu di l'aghjunzione di un switch dedicatu sottu a barra di selezzione di modu. L'utilizatori puderanu avà cambià facilmente trà i modi foto è video, cù e rispettive tabulazioni affissate nantu à a barra di selezzione di modu.

A tabulazione "More", chì cuntene paràmetri è funzioni supplementari, serà eliminata in questa aghjurnazione. Invece, i modi di stabilizazione di video seranu avà accessibili attraversu i paràmetri rapidi. Un altru cambiamentu in i paràmetri rapidi hè u metudu d'accessu, cum'è avà s'aprerà per svià, à u cuntrariu di u metudu attuale di tirà u menu.

In quantu à l'estetica, l'icona di l'app vede un ligeru allargamentu, furnisce un aspettu rinfrescatu è mudernu. Inoltre, a serie Pixel 6 hè prevista per riceve u novu slider di zoom di Pixel 7 cum'è parte di questa aghjurnazione.

Mentre chì i cambiamenti ponu esse bisognu di l'utilizatori per adattà a so memoria musculare à u novu layout, a revisione era longa è hè prevista per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori. L'aggiornamentu hè rializatu sottu u numeru di versione v.9.0.115.561695573.37.

In generale, questa aghjurnazione di l'UI hè stata fatta per purtà un cambiamentu significativu à l'app Google Camera, migliurà l'interfaccia d'utilizatore è mudernizza l'apparenza. Fonte: Questu articulu hè basatu annantu à l'infurmazioni da un articulu publicatu in Android Authority.