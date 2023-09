Google lancia a riprogettazione di l'app Pixel Camera cù a versione 9.0, richiede Android 14

By

Google hà introduttu un redesignu maiò di l'app Pixel Camera cù a versione 9.0, chì avà bisognu di Android 14. Questa aghjurnazione vene cun un novu switcher Photo / Video situatu à u fondu di u screnu. Swiping up in the viewfinder apre ancu u pannellu di paràmetri. L'utilizatori truveranu un carrusel di funzioni di càmera dispunibuli dopu avè accessu à u pannellu di paràmetri.

In l'interfaccia riprogettata, i modi di càmera sò stati riorganizzati. I modi di Foto dispunibuli sò Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama è Photo Sphere. I modi Video includenu Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion è Time Lapse.

Una mellura notevuli hè chì Night Sight hè avà solu un swipe, è i cuntrolli video sò spargugliati per un accessu più faciule. U switcher hè appiccicosu è ricorda l'ultimu modu utilizatu da l'utilizatore, sia u modu Photo o Video.

Inoltre, sta aghjurnazione cambia a pusizione di l'anteprima di u rollu di a camera è u cambiamentu di lenti frontale / posteriore. Nanzu, l'anteprima di u rollu di a camera apparsu à a fine è u cambiatore di lenti frontale / posteriore era in cima di u screnu. Tuttavia, cù u ridisegnu, a camera frontale hè oculata in cima, è l'anteprima di u rollu di a camera hè accessibile per mezu di un gestu di pressa longa.

A parti di sti riurganisazioni, ùn ci sò micca altri grandi cambiamenti visuali. L'icona tematica hè stata aghjurnata è hè avà più grande.

A nova versione di l'app Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, hè solu cumpatibile cù Android 14 è ùn hè micca installatu nantu à e versioni più vechje cum'è Android 13. Questa aghjurnazione hè attualmente in corsu per l'utilizatori di Pixel in u prugramma Beta. Mentre chì l'aghjurnamentu hà iniziatu u 7 di settembre, ùn hè ancu largamente dispunibule nantu à u Play Store. Tuttavia, pò esse scaricatu da APKMirror.

