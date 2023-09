Google Calendar Oculta avà i Tasks Cumpliti per Default

L'utilizatori di Google Calendar nantu à u web sò avà urdinati nantu à una nova aghjurnazione chì oculta i travaglii cumpleti per automaticamente. Questu significa chì quandu l'utilizatori compie un compitu, ùn sarà più visibile in u so calendariu, salvu ch'elli sceglienu di mostrà. L'opzione per cambià sta paràmetra predeterminata pò esse truvata clicchendu nantu à u cambiamentu di vista di u periodu di tempu è selezziunate l'opzione desiderata.

A decisione di ammuccià i travaglii cumpleti hè destinatu à migliurà l'esperienza di l'utilizatori. Certi utilizatori trovanu distracting o innecessariu di vede i ricordi di i travaglii chì anu digià cumpletu, soprattuttu s'ellu sò compiti minori o ripetitivi. Tuttavia, l'altri utilizatori preferiscenu mantene e attività cumplette visibili inseme à l'altri avvenimenti di u calendariu.

Hè da nutà chì l'avvenimenti creati automaticamente da Gmail, cum'è l'avvenimenti di volu, spariranu ancu dopu un certu periodu di tempu. Questu pone a quistione di se l'avvenimenti di u calendariu duveranu esse permanenti una volta apparsu in Google Calendar. Mentre hè pussibule di guardà in daretu à i travaglii cumpleti in Google Tasks, avè a capacità di vedeli direttamente nantu à u calendariu pò esse utile per alcuni utilizatori.

À u mumentu, sta nova paràmetra hè dispunibule solu nantu à a versione web di Google Calendar. Ùn hè ancu chjaru s'ellu hè un paràmetru per istanza o s'applica à tuttu u contu. Ùn hè ancu chjaru quandu sta paràmetra serà implementata in l'applicazioni Android è iOS.

In cunclusione, a decisione di Google Calendar di ammuccià i travaglii cumpleti per difettu hà u scopu di migliurà l'esperienza di l'utilizatori è di riduce l'ingrossu inutile in u calendariu. L'utilizatori chì preferanu vede i travaglii cumpleti ponu sempre accede à elli attraversu Google Tasks. Questa aghjurnazione hè attualmente dispunibule nantu à a versione web di Google Calendar, senza alcuna cronologia cunfirmata per a so dispunibilità nantu à i dispositi mobili.

