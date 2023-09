Subvenzioni per l'alfabetizazione: Migliurà l'accessu à e risorse è u sustegnu di l'alfabetizazione di qualità

L'accessu à risorse di alfabetizazione di qualità è supportu hè essenziale per i studienti per prosperà in a so educazione. Tuttavia, micca tutti i studienti anu uguale accessu à queste risorse. Hè quì chì entranu e borse di alfabetizazione, chì furniscenu un faru di speranza per i educatori è i studienti.

L'Accademia Digitale GOAL in Mansfield, Ohio, hà avutu a furtuna di riceve una borsa di alfabetizazione da u Dipartimentu di l'Educazione di l'Ohio. Questa cuncessione hà per scopu di migliurà l'istruzione di alfabetizazione in u so ambiente di apprendimentu misto stabilendu sistemi per identificà i bisogni di intervenzione è furnisce, assicurendu chì tutti i studienti GOAL diventanu lettori forti.

Per ghjunghje stu scopu, a squadra di educatori di l'accademia hà assistitu à furmazioni mensili facilitate da esperti naziunali. Hanu sviluppatu un mudellu di Sistema di Supportu Multi-Tiered di alfabetizazione (MTSS) è stabilitu squadre per monitorà u so impattu. Stu mudellu aiuta à identificà i bisogni di intervenzione utilizendu valutazioni di screener è di diagnostica, stabilisce soglie per identificà i studienti chì necessitanu un supportu più intensivu, è cuncependu attività specifiche per ogni livellu.

Inoltre, l'accademia hà sviluppatu aspettative cumuni è struzzioni di vocabulariu basatu in evidenza. I prufessori ricevenu furmazione è supportu per furnisce una struzzione coerente in tutti i livelli di qualità, utilizendu strumenti cum'è mudelli Frayer, NearPod è Flocabulary per rinfurzà u sviluppu di vocabulariu.

A squadra di GOAL s'impegna in furmazione cuntinua cù l'espertu di alfabetizazione Kim St. Martin. Hanu ancu identificatu i membri di u staffu per diventà coach di alfabetizazione è anu creatu un prugramma di furmazione è sustegnu. Questi entrenatori aumenteranu e so cumpetenze attraversu corsi è metudi di coaching pruvati, cù un supportu supplementu furnitu da u Centru di Serviziu Educativu Mid-Ohio.

L'attenzione di l'accademia per u primu trimestre hè stata nantu à a pianificazione è a preparazione. Avanzate, anu da travaglià nantu à a raccolta di dati di fideltà è di impattu è di sviluppà un sistema efficiente per l'analisi. U secondu semestru si concentrerà nantu à l'espansione di e migliori pratiche è a furmazione di tuttu u persunale in l'istruzione di alfabetizazione di Tier 1.

A dedizione è a passione di a squadra à GOAL ùn sò micca passate inosservate. E squadre di alfabetizazione statali è naziunali osservanu attentamente u so prugressu, ricunnoscendu u so impegnu à l'istruzione di qualità è u successu di i studienti. A borsa di alfabetizazione ricevuta da GOAL servirà cum'è un catalizzatore per i migliuramenti in tuttu u sistema in l'istruzione di alfabetizazione è a cullaburazione in squadra.

Affrontendu l'inequità in l'accessu à risorse di alfabetizazione di qualità è furnisce un supportu miratu, i cuncessioni di alfabetizazione permettenu à l'educatori è i studienti di ghjunghje u so pienu potenziale.

Fonte: Dipartimentu di l'Educazione di l'Ohio [Micca furnitu]