Google hà sviluppatu Reazioni Emoji per Gmail

Si dice chì Google hà sviluppatu una nova funzione per Gmail chì permetterà à l'utilizatori di reagisce à e-mail cù emoji, simili à l'implementazioni di reazione emoji truvate in piattaforme cum'è Outlook. L'evidenza di sta funzione hè stata scuperta in l'aghjurnamenti recenti di l'app Gmail per iOS è Android.

A funzione hè stata inizialmente informata da The Tape Drive dopu chì u codice chì indicava reazzioni emoji hè statu trovu in l'app iOS Gmail. Ulteriore evidenza hè stata trovata in l'ultime APK di Gmail per Android, chì corroboranu l'affirmazioni fatte nantu à a funzione imminente. Sicondu u codice, a funzione hè "pronto" è alcuni utilizatori di Gmail seranu trà i primi à avè accessu à e reazzioni emoji.

L'utilizatori puderanu aduprà e reazzioni emoji direttamente da a pantalla di e-mail o da u menu di overflow di trè punti in Gmail. Tuttavia, esistenu alcune limitazioni, cum'è ùn esse micca capaci di utilizà certe reazzioni emoji nantu à i missaghji criptati, in gruppi grossi, o se l'utilizatore hè statu bcc'd. Inoltre, pò esse un limite di 20 reazzioni emoji per email è certi missaghji ponu avè un limitu di 50 reazzioni unichi.

Google ùn hà micca fattu un annunziu publicu nantu à a funzione di reazzione emoji per Gmail. Quandu hà dumandatu a cunferma, un portavoce di Google hà rispostu cù un "😉,✋📻" è hà cunsigliatu à tutti per "stà sintonizzati".

Cù sta nova funzione, l'utilizatori di Gmail puderanu sprime e so reazzione à e-mail utilizendu emoji, facendu chì a piattaforma di e-mail si senti più cum'è una app di messageria. Resta da vede quandu a funzione serà ufficialmente implementata à tutti l'utilizatori, ma l'utilizatori di Gmail ponu aspittà per aghjunghje un toccu di divertimentu è espressività à e so conversazioni email in un futuru vicinu.