Glamnetics Collabora cù Harry Potter per Magical Press-On Nails

Glamnetics hà unitu cù l'amata franchise di Harry Potter per creà una splendida cullizzioni di unghie stampate. Ispirata da e quattru case di Hogwarts è u libru finale di a serie, "Harry Potter è i Doni di a Morte", sta cullaburazione porta un toccu di magia à i vostri ditte.

A cullizzioni presenta 10 unghie stampate, cù dui disinni per ogni Casa di Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin è Hufflepuff. Cù sette unghie curtite in forma d'amandula è trè unghie corta ovale, ci hè una misura perfetta per ogni mago è strega.

Un disignu standout in a cullezzione hè u set di unghie Marauder's Map. Queste unghie vantanu una tecnulugia chì cambia a temperatura, trasfurmendu in una tonalità scarlatta profonda in temperature più fresche. In ogni casu, quandu sò esposti à u calore o à una lampada, revelanu u disignu intricatu di a Mappa di Marauder, un artefattu amatu da a serie.

Glamnetics press-on unghie ùn sò micca solu visualmente stupente, ma ancu durable. Hanu un mantellu UV chì furnisce un finitu brillanti, mentre chì aghjunghjenu ancu una capa protettiva chì minimizza i scratch è i graffi. L'impegnu di a marca per a sustenibilità hè vistu in i materiali vegani è senza crudeltà utilizati per l'unghie, è ancu in u 100 per centu riciclabile in plastica PET trasparente.

Ogni inseme di unghie presse vene cù duie tabulature adesive per unghie, una buttiglia di colla per unghie, una lima per unghie in cristallo per una forma perfetta, è un remover di unghie press-on. Inoltre, a cullaburazione offre quattru add-on per unghie ispirati da Wizarding World per rinfurzà a vostra manicure magica.

I fanali ponu cumprà l'unghie stampate Harry Potter per $ 21.99 direttamente da Glamnetics o per $ 22 in u so cumpagnu di vendita Ulta. I unghie sò pensati per durà finu à duie settimane, assicurendu chì pudete dimustrà u vostru amore per u mondu magicu cù un stile di longa durata.

Sta cullaburazione vene in un momentu eccitante per i fan di Harry Potter, postu chì Warner Bros. Discovery hà annunziatu u sviluppu di una nova serie televisiva basata nantu à tutta a serie di libri di Harry Potter. Ogni stagione si focalizeghja nantu à un libru sfarente, chì permette à una nova generazione di lettori di sperimentà a magia di Hogwarts nantu à u screnu.

