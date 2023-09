A Comunità Grieving Onora a Vita di Danillo Glenn

Ghjovi sera, una grande folla si riunì in u situ induve Danillo Glenn hè statu tragicamente uccisu, solu dui ghjorni prima. A scena era piena di fiori, palloncini è lacrime mentre più di dui centu persone si sò riuniti per celebrà è ricurdà a vita di Glenn.

L'adulescenti, superati da u dulore, strisciavanu a recinzione in catena chì circundava u campu di basket induve Glenn hà persu a vita. Pusevanu bouquets di fiori in i buchi di a barriera, mentri àutri pienghjenu è si abbracciavanu, mantenendu Glenn vivu in i so ricordi.

Cum'è un tributu à Glenn, palloncini in forma di cori è palloncini in a lettera "D" sò stati liberati in u celu, accumpagnati da sincere dichjarazioni d'amore. A ghjente s'avvicinò, alcuni singhiottendu, per sparte cumu Glenn avia lasciatu un impattu indelebile in a so vita. Frà elli era Ann Ervin, a nanna di Glenn, chì hà spressu a so gratitùdine per l'afflussu di affettu.

L'amicu strettu di Glenn hà ghjucatu musica scritta è composta da Glenn da a so vittura in a vigilia. A lyrics, "Quandu sò solu, i mo fratelli anu da u mo latu", mette in risaltu l'ironia chì avà, in u so tempu di bisognu, era l'amati di Glenn chì speravanu di truvà cunsulazione è sustegnu.

Ervin hà ricurdatu di i mumenti passati cù Glenn, cum'è quandu ella facia ellu è i so fratelli à spinghje l'ova di plastica cù u nasu durante l'anniversariu. Hà spartutu cumu Glenn hà da cunfidenza in ella per cunsiglii nantu à a vita è l'amicizia, rendendu ancu più difficiule per ella di capisce a realità chì era avà solu un ricordu.

I dettagli chì circundanu a morte di Glenn ùn sò micca chjaru. A pulizzia ùn hà micca furnitu alcuna aghjurnazione nantu à u casu, è a famiglia hè lasciata cun infurmazione minima piena di rumuri. Parlendu à i media, Ervin hà supplicatu à i perpetratori di avvicinà, urgenduli à furnisce a chiusura per a so famiglia in luttu.

U Serviziu di Pulizia di Calgary ùn hà ancu risponde à e dumande di i media per l'aghjurnamenti nantu à l'inchiesta, lascendu a famiglia in un statu di incertezza è bramosu di ghjustizia. Speranu chì, trasmettendu, l'individui rispunsevuli di a morte di Glenn ponu purtà un pocu di pace è chjusu à i so amati.

