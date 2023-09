I novi pacchetti di serviziu di credenziali GHX simplificanu a credenza di l'industria di a salute

Global Healthcare Exchange (GHX) hà annunziatu l'intruduzione di Pacchetti di serviziu di credenziali GHX, destinati à simplificà u prucessu di credenziali per i rapprisentanti di l'industria sanitaria (HCIR). U serviziu offre trè piani di livellu - Gold, Platinum è Diamond - per risponde à e diverse esigenze di i venditori è i so rapprisentanti. Questa mossa mette in risaltu l'impegnu di GHX per simplificà è ottimisà l'esperienza di credenziali per i fornitori è i fornituri di assistenza sanitaria.

U pacchettu Gold offre un check-in simplificatu attraversu l'app mobile GHX Vendormate è i badge digitale, cù l'elaborazione di credenziali in dui ghjorni di travagliu senza costu supplementu. Corsi di furmazione in ligna supplementari sò dispunibuli per cumprà attraversu 360training.

U pacchettu Platinum furnisce un prucessu di credenziali più veloce in un ghjornu di affari, cù accessu à dui corsi di furmazione in linea designati attraversu 360training.

U pacchettu Diamond accelerà u prucessu di credenziali in una durata stimata di trè ore. Concede l'accessu à 13 corsi di furmazione in linea attraversu a furmazione 360 ​​è offre un accessu esclusivu à una linea preferita di Customer Care GHX. Stu pianu hè particularmente benefiziu per i rapprisentanti chì gestiscenu i lacune di cunfurmità per via di credenziali novi o in scadenza, postu chì furnisce aghjurnamenti rapidi è rinnuvamenti è razionalizza i requisiti in più sistemi di salute o territorii.

I Pacchetti di Serviziu di Credentialing GHX miranu à razionalizà è accelerà i prucessi di credenziali, aiutendu l'urganisazioni di i venditori è l'HCIRs à risponde à i rigorosi standard di conformità. Questi piani offrenu funzioni flessibili è opzioni di prezzi per risponde à i bisogni unichi di ogni venditore.

Cù l'avvicinamentu di a stagione di a gripe, e novi offerte di servizii di GHX aiutanu i HCIR à simplificà u prucessu di sottumettenu i registri di vaccinazione di l'influenza attuale è a gestione di i lacune di cunformità. Offrendu una gamma di soluzioni di credenziali, GHX assicura una sperienza efficiente è amichevule per l'urganisazioni di i venditori è i rapprisentanti.

Per sapè di più nantu à i Pacchetti di serviziu di credenziali GHX, visitate u situ web di GHX.

Definizione:

- GHX: Global Healthcare Exchange, LLC, hè una sucietà chì aiuta l'urganisazioni sanitarie à automatizà i prucessi principali di l'affari per ottene risultati più grandi è riduce a spesa di salute spreca.

Fonti:

- U situ web di GHX

- PRNewswire