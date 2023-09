U smartphone assai attesu Honor 90 hè infine à andà in India, è i dilettanti di a tecnulugia ùn pudianu esse più entusiasmati. A data di lanciamentu ufficiale hè stata annunziata cum'è u 14 di settembre, cù l'avvenimentu di presentazione previstu per 12:30 pm. Honor Tech hà abbandunatu alcuni dettagli intriganti nantu à u dispusitivu, chì hà digià generatu assai buzz da a so liberazione iniziale in Cina.

Una di e caratteristiche standout di l'Honor 90 hè u so sistema di càmera impressiunanti. Vantarà una tripla camera posteriore cù una stupenda 200MP, cù una camera selfie frontale 50MP. L'amatori di fotografia seranu certamente felici di e capacità chì offre stu smartphone.

In più di a so camera eccezziunale, l'Honor 90 hà un grande display Floating Quad-Curved, misura 6.7 inch. A visualizazione offre una alta risoluzione di 1.5K è una luminosità massima di 1600 nits. Inoltre, vene cun una serie di funzioni di prutezzione di l'ochji, cum'è dimming senza risicu, dimming dinamica, modalità di luce blu bassa, visualizazione di notte circadiana, è aghjustamenti di dimming per cundizioni di poca luce.

L'Honor 90 correrà nantu à MagicOS 7.1, basatu annantu à Android 13. Stu sistema upirativu prumetti una spirienza multiplataforma è cross-dispositivu senza saldatura. MagicOS 7.1 serà cumpatibile cù diversi sistemi operativi, chì permette una cunnessione senza sforzu in diversi dispositi. U smartphone serà equipatu di parechje funzioni, cumpresu HonorShare per sparta facilmente i schedari, MagicText per l'identificazione di testu in l'imaghjini, l'app Honor Health, è più.

In quantu à a so dispunibilità, l'Honor 90 serà accessibile attraversu Amazon, chì hà digià stallatu un microsite dedicatu per u smartphone. Mentre i dettagli di i prezzi ùn sò micca stati rivelati ancu, e speculazioni suggerenu chì serà posizionatu competitivamente in u segmentu di a gamma media.

Per quelli chì volenu sapè più nantu à l'Honor 90, marcate i vostri calendari per u lanciu ufficiale a settimana prossima. Restate sintonizzati per ulteriori aghjurnamenti, postu chì tutti i dettagli eccitanti seranu svelati durante l'avvenimentu di presentazione.

Definizione:

- Honor 90: Un novu mudellu di smartphone da Honor Tech.

- MagicOS 7.1: U sistema operatore chì l'Honor 90 hà da eseguisce.

- Android 13: U sistema operatore di basa per MagicOS 7.1.

- Display Floating Quad-Curved: Un display cù bordi curvi in ​​tutti i quattru lati.

- HonorShare: Una funzione chì permette di sparte facilmente i fugliali trà u smartphone è i PC.

- MagicText: Una funzione chì pò identificà u testu in l'imaghjini.

- App Honor Health: Una applicazione per funzioni è funziunalità in relazione à a salute.

Fonti:

- Honor Tech (annunziu ufficiale)

- Amazon (micrositu dedicatu per l'Honor 90)