Aghjurnate a vostra vittura cun un touchscreen di 10 pollici montatu nantu à u specchiu retrovisore è duie camere

Se tenete una vittura più vechja, pudete esse mancatu alcune di e tecnulugia più recenti cum'è dashcams integrati è camere di salvezza. Tuttavia, ci hè una suluzione chì vi permette di gode di sti funziunalità nant'à ogni vittura, ancu mudelli vintage, è à un prezzu assequible.

Per solu $ 96, StackSocial offre un affare nantu à un touchscreen di retrovisore di 10 pollici montatu cù un dash è un kit di camera di salvezza. U prezzu nurmale di $ 120, stu kit furnisce una visibilità è una sicurezza aumentata nantu à a strada.

Per installà a dashcam, muntarete a schermu di 10 inch nantu à u vostru retrovisore esistente cù supporti di gomma è cinturini. A dashcam hè integrata in a parte posteriore di u screnu. In seguitu, cunnette u screnu in u portu più liggeru di a vostra vittura per u putere. Infine, muntate a camera di salvezza in l'esterno posteriore di a vostra vittura è cunnette u so cordone à u screnu.

Unu di i vantaghji di stu kit hè chì pudete vede l'imaghjini in diretta nantu à u screnu 10-inch. Avete ancu l'opzione di vede a camera di salvezza sola o e duie camere simultaneamente. Questu migliurà a visibilità durante a guida è durante a manuvra in i parcheghji.

Avè una camera doppia pò esse cruciale in casu d'un incidente, soprattuttu per scopi d'assicuranza. U kit include un sensor G chì rileva automaticamente e collisioni è salva filmati video in una carta SD (micca inclusa). E duie fotocamere presentanu anguli larghi, registrazione 4K è capacità di visione notturna per assicurà l'imaghjini chjaramente di targhe è accidenti.

Inoltre, stu kit offre cuntrolli di voce avanzati, chì vi permettenu di piglià foto, inizià è piantà a registrazione, cambià a camera, o disattivà u screnu senza mani.

Aghjurnate a tecnulugia di a vostra vittura cù stu schermu touchscreen da 10 pollici montatu in retrovisore è camere doppie à un prezzu scontu.