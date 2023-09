Guanti Held Sambia Pro: U perfettu cumpagnu di equitazione di a mità di stagione

À mesure que les températures s'abaissent, les motocyclistes de l'hémisphère nord se préparent aux défis de conduire dans le froid. Held, un rinumatu specialista di l'equipaggiu è l'equipaggiu tedescu, hà introduttu una nova opzione di a mità di stagione per i piloti chì cercanu guanti chì ponu trattà i rigori di u clima cambiante - u Held Sambia Pro.

I guanti Held Sambia Pro sò cuncepiti cù un'estetica di sport-touring, cumminendu diversi materiali è funzioni per creà una opzione versatile chì hè ideale per l'equitazione di mezza stagione. I guanti presentanu una palma di pelle di canguro per cunfortu è mobilità, mentre chì una mistura di Spandex è pelle nantu à u spinu di a manu furnisce un insulamentu megliu contr'à u clima fretu. Inoltre, i guanti anu inserti ventilati per assicurà a respirabilità in temperature più calde.

In quantu à a sicurità, i guanti Held Sambia Pro sò dotati di diverse funzioni protettive. Cuciture piatte rinfurzate aumentanu a durabilità, mentri dita perforata è palme offrenu una resistenza eccezziunale à l'abrasione senza compromette u cunfortu è a mobilità. I chjappi sò prutetti da una cunchiglia di plastica, è a palma hè rinfurzata cù SuperFabric è Armaprotec. I guanti anu ancu guadagnatu a certificazione PPE secondu a norma EN 15954: 2015, assicurendu chì i cavalieri sò ben prutetti in casu d'un crash.

I guanti venenu ancu cù funzioni convenienti cum'è un schermu di schermu nantu à u dito indice per una visibilità mejorata in cundizioni climatichi difficili. Inoltre, ci hè un insertu tattile à u pollice è u dito indice, chì permette à i cavalieri di utilizà i dispositi touchscreen senza caccià i so guanti. I guanti anu un bracciale di strinzamentu di Velcro per una forma sicura, è i cavalieri ponu sceglie trà a versione corta K è a versione longa L in basa di e so preferenze è e so bisogni di cavallu.

Disponibile in neru è grisgiu, i guanti Held Sambia Pro rispondenu à diverse preferenze di stile. I cavalieri ponu selezziunà da una larga gamma di dimensioni, assicurendu un adattamentu còmode è sicuru per diverse dimensioni di mani. Cù un prezzu di $ 139.99 USD, questi guanti offrenu un equilibriu attraente trà l'accessibilità è a qualità, facendu una scelta attraente per l'amatori di motocicletta chì cercanu stile è funziunalità.

In generale, i guanti Held Sambia Pro sò u perfettu cumpagnu di equitazione di a mità di stagione. Cù a so cumminazione di cunfortu, mobilità, funzioni di sicurezza è design elegante, i piloti ponu cunfidenza chjappà a strada è gode di i so viaghji in motocicletta ancu in u clima più fretu.

