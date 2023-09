Bell Partners di Textron cù GE Aerospace per Black Hawk Successor

Bell di Textron hà annunziatu una cullaburazione cù GE Aerospace per sviluppà sistemi digitali per u novu successore di l'helicopteru Black Hawk, u Bell V-280 Valor. A cullaburazione implicarà u sviluppu di una spina dorsale digitale cumuna di architettura aperta, un registratore di voce è dati, è una rete di sensibilizazione per a salute per u mantenimentu predittivu.

L'Armata di i Stati Uniti hà sceltu l'aviò tiltrotor di Bell sopra u Sikorsky-Boeing Defiant X per u prugramma Future Long-Range Assault Aircraft. Stu prugramma hè cunsideratu unu di i più grandi è più cumplessi cumpetitivi cumpetitivi da l'Armata. A cullaburazione trà Textron's Bell è GE Aerospace aumenterà a manera di l'aghjurnamenti è di u mantenimentu di l'aeronave è dà à i suldati un vantaghju nantu à u campu di battaglia.

L'esperienza di GE Aerospace in a consegna di l'architettura avionica aperta beneficerà da u principiu di i prugrammi Future Vertical Lift (FVL) di l'Armata. L'iniziativa FVL hà per scopu di rivisione l'aviazione di l'Armata, cun un focusu specificu in attaccu, trasportu è missioni di ricunniscenza. Bell hè obligatu à furnisce prototipi à l'Armata da u 2025, cù un obbligazione di cuntrattu iniziale di $ 232 milioni è un tettu potenziale di $ 1.3 miliardi per opzioni supplementari.

Questa cullaburazione trà Textron's Bell è GE Aerospace marca un passu impurtante in l'avanzamentu di a tecnulugia di l'aviazione militare. U sviluppu di una spina digitale cumuni d'architettura aperta è una rete di cuscenza di a salute per u mantenimentu predittivu aumenterà e capacità di u Bell V-280 Valor, dendu à i suldati un vantaghju significativu in u campu.

- Bell V-280 Valor: Un aviò tiltrotor sviluppatu da Textron's Bell chì hè statu sceltu da l'Armata di i Stati Uniti per u prugramma Future Long-Range Assault Aircraft.

- Future Vertical Lift (FVL): Un'iniziativa di l'Armata di i Stati Uniti per mudernizà è aghjurnà e so capacità di l'aviazione, cuncintratu in missioni di attaccu, trasportu è ricunniscenza.

- Architettura aperta: Un approcciu di cuncepimentu di u sistema chì enfatiza a modularità è l'interoperabilità, chì permette flessibilità è integrazione faciule di e novi tecnulugia.