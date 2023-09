Sensiworm di GE Aerospace: u futuru di l'ispezioni è e riparazioni di i mutori di jet

GE Aerospace hà introduttu una tecnulugia rivoluzionaria chì puderia rivoluzionarà a manera in chì i mutori di jet sò inspeccionati è riparati. U Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) hè un robot simili à un verme chì agisce cum'è un set extra d'ochji è l'arechje per l'operatori di serviziu, chì permettenu inspezioni è reparazione più efficaci è menu invasive.

Simile à cumu a robotica morbida hà trasfurmatu a chirurgia di i pazienti, u Sensiworm hà u scopu di offre inspezioni minimamente intrusivi è ancu fà riparazioni stessu in u futuru. Cù u so disignu morbidu è cumpletu, pò scavalcà in diverse parti di u mutore, cumprese pale rotanti di turbine eoliche, è trasmette video in diretta è dati in tempu reale nantu à a cundizione di i cumpunenti di u mutore.

I vantaghji di u Sensiworm vanu al di là di a so capacità di spustà trà e parti di u mutore. Dotatu di pedi di ventosa, pò superà l'ostaculi è navigà in spazii difficiuli chì altrimenti seranu inaccessibili. Puderà ancu misurà u grossu di i rivestimenti di barriera termica è detectà fughe di gas.

GE Aerospace hà sviluppatu u Sensiworm per mezu di SEMI Flex Tech, una coalizione publica / privata finanziata da l'Armata di i Stati Uniti chì si concentra in l'avanzamentu di l'elettronica flessibile. Mentre chì l'articulu ùn furnisce micca dettagli nantu à a fase di sviluppu attuale di a macchina, mette in risaltu i benefici potenziali chì puderia purtà à l'industria aerospaziale.

Permettendu à l'ispettori di avè un accessu praticamente illimitatu à u mutore senza smontallu, u Sensiworm puderia riduce significativamente i tempi di inspezione per l'ispezione è a riparazione. GE prevede un futuru induve sta innovazione robotica diventa una parte integrante di l'ingegneria aerospaziale, chì permette un serviziu più veloce è più efficiente di l'aeronave.

Ancu se u calendariu specificu per l'implementazione in u campu ùn resta micca divulgatu, u Sensiworm di GE Aerospace rapprisenta un prugressu promettente in u campu di l'ispezioni è a riparazione di i mutori di jet. Cù a so cumminazione di robotica soft, capacità di sensazione avanzata è potenziale per riparazioni autonome, u Sensiworm hà u putenziale di trasfurmà l'industria aerospaziale è minimizzà i tempi di fermu di l'aeronautica.

Fonte: Questu articulu hè basatu annantu à l'infurmazioni da a manifestazione di GE Aerospace è u situ web ufficiale di a cumpagnia.