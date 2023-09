Codici Free Fire Redeem: Cumu riscattà è aduprà per ricumpensa

I codici di riscattu di Free Fire sò un modu fantasticu per i ghjucatori per uttene ricumpensa senza assai sforzu. Garena occasionalmente libera novi codici chì offrenu articuli cum'è pelle, costumi, diamanti è più. Tuttavia, sti codici anu un cortu periodu di validità è sò sottumessi à restrizioni di u servitore, per quessa, hè impurtante per i ghjucatori chì l'utilizanu u più prestu pussibule.

Per utilizà un codice di riscattu di Free Fire, i ghjucatori anu da assicurà chì u codice hè destinatu à u so servitore specificu. I codici di riscattu anu restrizioni di u servitore, vale à dì chì i ghjucatori ponu aduprà solu codici destinati à a so regione.

U prucessu di riscattà i codici hè simplice è pò esse fattu per mezu di u situ di redenzione di Rewards. Eccu i passi da seguità:

Andà à u situ di riscattu di Rewards visitendu https://reward.ff.garena.com/en. Accedi utilizendu a piattaforma assuciata à u vostru contu in u ghjocu. I plataformi dispunibuli include Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID è Twitter. I cunti d'ospiti ùn ponu micca esse utilizati. Scrivite u codice di riscattu attivu in a casella di testu furnita. Hè cunsigliatu di copià è incollà u codice per evità ogni sbagliu. Press "Confirmà" à compie u prucessu di redenzione.

Dopu avè riscattatu cù successu un codice, i ghjucatori riceveranu a so ricumpensa in a sezione di mail in u ghjocu in 24 ore.

Hè da nutà chì u periodu di validità è e restrizioni di u servitore di i codici di riscattu pò varià. Hè sempre impurtante di verificà i ditaglii furniti cù ogni codice per assicurà chì travaglià per u vostru contu.

Per l'ultimi codici di riscattu di Free Fire, i ghjucatori ponu visità u Situ di Redemption Rewards o verificate fonti affidabili per l'aghjurnamenti di novi codici.

