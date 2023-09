A NASA hà urgatu à migliurà a trasparenza nantu à i costi di u sistema di lanciamentu spaziale

L'Uffiziu di Responsabilità di u Guvernu (GAO) hà dumandatu à a NASA per aumentà a trasparenza in quantu à i costi di u cohettu Space Launch System (SLS). In un rapportu mandatu à i sottocomitati di appropriazioni di a Casa è di u Senatu, u GAO hà criticatu a NASA per a mancanza di infurmazioni detallate nantu à i costi di l'SLS avà chì u veiculu hà cumpletu u sviluppu. U rapportu hà evidenziatu u fallimentu di a NASA per misurà i costi di produzzione è stabilisce una basa di costu per u prugramma SLS, chì limita a trasparenza è a capacità di monitorà l'accessibilità à longu andà.

Dapoi u 2014, u GAO hà cunsigliatu chì a NASA stabilisce e basi di costu è pianificà per e missioni Artemis successive chì utilizanu a versione iniziale di u Bloccu 1 di u SLS, ma l'agenzia ùn hà ancu fà. Inoltre, una stima di u costu tutale di u ciclu di vita per u SLS ùn hè micca stata sviluppata, cum'è suscitatu cum'è preoccupazione da u GAO in 2017.

Mentre a NASA hà furnitu profili di finanziamentu quinquennali per SLS in e so richieste di bilanciu, u GAO hà dichjaratu chì questi profili ùn sò micca sustituti abbastanza per i costi formali è i basi di pianificazione. U GAO hà ancu manifestatu preoccupazione per i segni di crescita di u costu in u SLS durante a produzzione, in particulare cun un cuntrattu chì include quasi $ 2 miliardi per i costi di produzzione di i stadi core SLS per e missioni Artemis 3 è 4.

A NASA ricunnosce i prublemi di costu è hà pigliatu passi per affruntà li. Questi passi includenu u trasferimentu à cuntratti à prezzi fissi è cunsiderendu un cuntrattu longu cù Deep Space Transport, una joint venture di Boeing è Northrop Grumman, per riduce i costi di produzzione SLS finu à u 50%. In ogni casu, u GAO hà dichjaratu chì hè troppu tempiu per valutà cumplettamente l'efficacezza di sti strategie nantu à u cuntrollu di i costi.

A migliurà a trasparenza è u monitoraghju di i costi in u prugramma SLS hè essenziale per assicurà a so accessibilità è a sustenibilità à longu andà per e future missioni Artemis.

Fonti:

- Rapportu di l'Uffiziu di Responsabilità di u Guvernu (GAO).

- NASA